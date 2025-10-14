Yildiz, altro capolavoro e si sveglia anche Vlahovic! Super Ronaldo non basta al Portogallo

Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz protagonisti nell’ultima serata di qualificazioni Mondiali prima della ripresa del campionato. Tudor sorride: il numero 10 della Juve è andato a segno con una magia in Turchia-Georgia mentre l’attaccante ex Fiorentina ha realizzato una rete (su assist di Kostic) in Andorra-Serbia. La nazionale turca ha vinto 4-1 grazie alla rete di Yildiz (che ha sbloccato l’incontro), alla doppietta di Demiral e al gol di Akgun, e sale a 9 punti nella classifica del girone E, a 3 punti dalla capolista Spagna. Gli iberici hanno battuto 4-0 la Bulgaria con la doppietta di Merino, l'autogol di Chernev e il rigore trasformato da Oryalzabal, e comandano il gruppo a punteggio pieno (12 punti). La Serbia, invece, ha trionfato 3-1 sul campo di Andorra: padroni di casa avanti con Lopez, gli ospiti ribaltano il risultato con l’autogol di Garcia, la rete di Vlahovic e il definitivo tris di Mitrovic su rigore: i serbi tornano alla vittoria e si avvicinano al secondo posto dell’Albania nel gruppo K.