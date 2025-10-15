Kane non sbaglia! Inghilterra con il pass per il Mondiale 2026

A dieci mesi dal suo arrivo, Thomas Tuchel ha già spuntato la prima casella degli obiettivi: Mondiale americano centrato con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del girone. Mancava una vittoria, e a Riga, in casa della Lettonia, il successo è arrivato con una certa facilità, come del resto era accaduto negli altri cinque impegni di questo gruppo di qualificazione dominato dai Tre Leoni. Sei vittorie su sei è il bilancio del ct tedesco nelle gare ufficiali. Nella sua Inghilterra, insomma, nessuno gioca per il nome che porta sulla maglia. Lo sanno bene, ad esempio, alcuni campioni per ora ignorati dal ct, come Grealish e Foden, oppure rimandati a momenti di forma migliori, come Jude Bellingham. Un principio – quello del merito prima di tutto – di cui hanno invece beneficiato quei nuovi, e meno conosciuti, protagonisti che la Nazionale l’hanno conquistata proprio grazie al lavoro fatto nei club. È il caso dell’esterno difensivo del Tottenham, Spence, del centrocampista centrale del Nottingham Forest, Anderson, e dell’attaccante dell’Arsenal Eze: tutti e tre protagonisti di un’altra ottima prestazione che è un ulteriore passo verso una convocazione mondiale che pochi mesi fa, almeno i primi due, nemmeno osavano immaginare.
Gordon l'arma in più
Lo ha capito ancora più chiaramente Gordon, uno che con Southgate la Nazionale maggiore l’aveva già frequentata, ma che in questi mesi di gestione Tuchel è diventato un’arma in più a disposizione del tedesco. Lo dimostra il bellissimo destro a giro con cui ieri sera ha aperto le marcature nella sfida contro la Lettonia. Non aveva bisogno di capirlo, invece, Kane, fuoriclasse indiscusso di questa Nazionale: lo è stato per tutta l’era Southgate, continua a esserlo con Tuchel. La vera differenza è che il passaggio a una vincente seriale come il Bayern Monaco ha affinato ulteriormente il suo talento, trasformando la sua straordinaria prolificità – la doppietta contro la Lettonia porta a 20 il numero di reti segnate in 11 gare di questa stagione – in materia prima su cui costruire la strada verso la conquista di trofei. Sarà ancora lui a guidare questa Inghilterra nella prossima spedizione mondiale: un collettivo che fa paura.