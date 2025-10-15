Kane non sbaglia! Inghilterra con il pass per il Mondiale 2026

A dieci mesi dal suo arrivo, Thomas Tuchel ha già spuntato la prima casella degli obiettivi: Mondiale americano centrato con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del girone. Mancava una vittoria, e a Riga, in casa della Lettonia, il successo è arrivato con una certa facilità, come del resto era accaduto negli altri cinque impegni di questo gruppo di qualificazione dominato dai Tre Leoni. Sei vittorie su sei è il bilancio del ct tedesco nelle gare ufficiali. Nella sua Inghilterra, insomma, nessuno gioca per il nome che porta sulla maglia. Lo sanno bene, ad esempio, alcuni campioni per ora ignorati dal ct, come Grealish e Foden, oppure rimandati a momenti di forma migliori, come Jude Bellingham. Un principio – quello del merito prima di tutto – di cui hanno invece beneficiato quei nuovi, e meno conosciuti, protagonisti che la Nazionale l’hanno conquistata proprio grazie al lavoro fatto nei club. È il caso dell’esterno difensivo del Tottenham, Spence, del centrocampista centrale del Nottingham Forest, Anderson, e dell’attaccante dell’Arsenal Eze: tutti e tre protagonisti di un’altra ottima prestazione che è un ulteriore passo verso una convocazione mondiale che pochi mesi fa, almeno i primi due, nemmeno osavano immaginare.