Tripletta a Israele, poi si presenta così: l'avete riconosciuto?

Tripletta con la nazionale contro Israele , poi si gode qualche ora di relax a Marbella. Pochi si aspettavano di vederlo così, vestito in modo curioso durante una gita al sole. Non è un "insegnante di geografia", anche se qualcuno l'ha scritto sotto al post sui social: "Giuro che questo ragazzo mi ha insegnato la geografia". La sua squadra l’ha lasciato libero dopo l’ultima sfida internazionale, e lui ha deciso di prendersi una pausa. Nessun ritorno immediato al club, ma piuttosto una fuga al caldo, tra amici e sorrisi. Quel che ha condiviso sui social ha scatenato l’ilarità dei tifosi e dei colleghi. E non è difficile capire perché: quando un bomber si traveste da turista eccentrico, l’effetto è virale. Il campo aspetta, ma intanto è il feed di Instagram a fare notizia e voi lo avete riconosciuto?.

"Camos": tra stile eccentrico e gita fuori porta

Dopo aver steso Israele con una tripletta pesante in chiave qualificazione ai Mondiali, Haaland ha salutato il ritiro della nazionale prima del tempo: "A tutti coloro che hanno giocato molto in Champions League è stato detto di tornare a casa", ha affermato il ct Solbakken. Invece di tornare subito al suo club in Inghilterra, ha optato per qualche giorno di relax a Marbella, nella costa soleggiata della Spagna. Da lì, ha pubblicato un post che ha fatto il giro del web: pantaloni verdi, maglione in tinta, camicia a righe e cappello piatto, occhiali compresi. Il tutto accompagnato dalla didascalia “Camos”. Un modo per prendersi poco sul serio. Le immagini, che lo ritraggono sorridente durante una gita tra amici, mostrano un lato più leggero e giocoso del campione. Ed è bastato poco per far partire la valanga di reazioni online.

Le reazioni di Grealish e Bellingham

Il look da “professore in gita scolastica” non è passato inosservato nemmeno agli occhi dei suoi amici nel mondo del calcio. Jack Grealish, suo ex compagno al City e attualmente in prestito all’Everton tra l'altro prossimo avversario in Premier League, ha commentato con una raffica di emoji che ridono: “Il miglior ragazzo del mondo”. A seguirlo Jude Bellingham che ha lasciato un sorrisi e applausi sotto il post, a conferma del clima goliardico. Anche Lamine Yamal, il giovane talento del Barcellona, ha partecipato alla festa social con l’emoji delle mani alzate in segno di approvazione. Tra i tanti commenti dei tifosi, uno spicca per originalità: “Dovrebbe tenere lezioni su come segnare gol”. Ironia e affetto si mescolano in un momento che mostra come, anche fuori dal campo, certe stelle continuano a brillare.