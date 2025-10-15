Lo ricordate? Meteora della Juve, ora Ancelotti ci punta per il Mondiale

Nell'estate del 2021 passa dal Santos alla Juventus per 7 milioni. In bianconero non trova mai spazio, soprattutto a causa di una lesione al tendine rotuleo che lo tiene lontano dai campi per un anno. Una volta rientrato, nel 2023/24 va in prestito al Frosinone , dove inizia a giocare con maggior continuità e segna i suoi primi gol in Italia. A fine stagione torna alla base, ma i bianconeri lo cedono a titolo definitivo al Cruzeiro . Un ritorno in patria che si rivela la scelta giusta: dopo la passata stagione non brillantissima, quest'anno Kaio Jorge è scatenato e guida la classifica marcatori del Brasileirao, la massima serie brasiliana, con 15 gol . Il suo Cruzeiro è terzo in classifica a -6 dalla vetta, trascinato dall'attaccante brasiliano, che ha fornito anche 5 assist vincenti. Numeri da tenere in considerazione anche in ottica nazionale.

Obiettivo mondiale

Kaio Jorge è l'osservato speciale di Carlo Ancelotti, ct del Brasile, in vista dei Mondiali del 2026. Con il tecnico italiano ha fatto il suo esordio in nazionale maggiore nella notte tra il 4 e 5 settembre scorso, in occasione del successo per 3-0 dei verdeoro contro il Cile nel match di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Ancelotti non lo ha chiamato nelle ultime due amichevoli con la Corea del Sud e contro il Giappone, ma secondo Espn Brazil sarebbe molto soddisfatto del rendimento del 23enne, il quale può essere dunque un nome a sorpresa nell'elenco dei convocati.

Il rinnovo con il Cruzeiro

Kaio Jorge ha un contratto in scadenza nel 2028 con il Cruzeiro. Al momento l'attaccante non ha intenzione di cambiare aria, proprio perché sta lottando per un posto tra i convocati per il prossimo Mondiale. Il ricco minutaggio e il ruolo da protagonista che ha nel club sono due fattori che giocano certamente a suo favore. A tal proposito - fa sapere Espn Brazil - il Cruzeiro starebbe già pensando a un rinnovo del contratto per il suo bomber, con tanto di aumento di stipendio. Le parti dovrebbero incontrarsi al termine del campionato. Campionato che al momento vede la squadra allenata da Leonardo Jardim terza a 6 punti dal Palmeiras e a 3 dal Flamengo, ma con una partita in più rispetto a entrambe.