Al Mondiale e all’Europeo con la formula Champions? Come possono cambiare le qualificazioni

In Europa si discute delle qualificazioni ai Mondiali . Non tanto per capire chi andrà in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026 (al momento ha tagliato il traguardo intermedio solamente l’Inghilterra), ma decisamente di più per definire come ci si qualificherà all’edizione intercontinentale del 2030. In queste ore, come da indiscrezioni riportate prima dal Times e poi da L’Équipe, il progetto per cambiare format alla ormai obsoleta e scarsamente seguita fase di qualificazione è sempre più all’ordine del giorno dei tavoli dei massimi livelli del calcio europeo. Il primo passo per concretizzare l’idea è già stato compiuto: i dirigenti Uefa hanno creato un gruppo di lavoro della Commissione Competizioni per Squadre Nazionali che, presieduto da Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese, ha avuto l’incarico di formulare proposte per un nuovo tipo di torneo che magari possa incontrare l’attenzione di tutti gli appassionati e non solo dei tifosi della singola nazionale. Due sono le idee principali. La prima prevede di utilizzare la Nations League come base per assegnare i posti alle fasi finali di Mondiali ed in futuro da estendere pure degli Europei .

Gli esempi di Champions, Europa League e Conference

Anche oggi la più recente tra le competizioni internazionali è parzialmente coinvolta, perché di fatto assegna quanto meno un posto agli spareggi a quelle squadre che, pur non concludendo nei primi due posti il gironcino di qualificazione, abbiano vinto il loro raggruppamento di Nations League. Ma così naturalmente sarebbe tutt’altra questione, orientata più verso un presupposto iniziale dettato dal ranking mondiale. La seconda strada da percorrere è invece più vicina alla formula della League Phase introdotta – con successo - da Champions, Europa e Conference League. Certamente sarebbe da adattare al contesto delle rappresentative, ma prevedrebbe in ogni caso una ripartizione in fasce ed un calendario unico per ogni squadra con due gironi da 27 formazioni, aumentando la disponibilità di match di livello nel programma e democratizzando un filo di più un processo fino ad oggi troppo sbilanciato verso il sorteggio delle teste di serie. Qualcosa di simile avviene già nella Conmebol, anche se lì è un completo tutti contro tutti, perché i numeri lo consentono, e soprattutto il girone garantisce l’accesso addirittura al 60% delle partecipanti.

Le parole di Ceferin

A confermare la volontà di cambiare tutto era stato lo stesso presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin quando, il 9 ottobre, al Football Summit di Lisbona, aveva detto: «Le qualificazioni potrebbero forse essere diverse: non ci saranno più partite, ma un formato più interessante. Ci stiamo pensando». Dunque per il Mondiale organizzato da Spagna, Portogallo e Marocco, con partite da disputare anche in Sudamerica, ci si devono aspettare novità. Quando la Uefa parte così decisa, raramente manca l’obiettivo. Un bene o un male? Difficile dirlo. Certamente cambieranno gli orizzonti. Probabilmente s’intaseranno ulteriormente i calendari, ma altrettanto, in un’epoca dominata dai club, il nuovo formato potrebbe attirare più interesse sulle nazionali e dunque anche incremento degli sponsor e diritti televisivi maggiorati da ridistribuire sul sistema del calcio europeo. La decisione finale, ovviamente, spetterà al Comitato Esecutivo dell’Uefa.