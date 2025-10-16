Tuttosport.com

L'Inghilterra al Mondiale ha già l'ansia Italia: dai playoff all'urna 4, spauracchio azzurro...

I Tre Leoni sono certi di partecipare ai prossimi Mondiali e temono già un nuovo incrocio con la loro "nemesi" ai sorteggi
3 min
InghilterraItaliaMondiali
LONDRA (Inghilterra) - L'Inghilterra di Thomas Tuchel è diventata la prima squadra europea a qualificarsi per i Mondiali grazie alla vittoria di martedì in Lettonia. I Tre Leoni si uniscono alle altre 27 squadre che hanno già prenotato il loro posto, mentre altri 20 posti saranno assegnati il mese prossimo o negli spareggi finali di marzo. Le qualificazioni finali della fase a gironi si svolgeranno durante la pausa internazionale di novembre dove l'Italia di Gennaro Gattuso è chiamata a non fallire per non perdere il terzo Mondiale consecutivo

Inghilterra: è già incubo Italia

Oltre manica si inizia già a leggere di timore azzurro per l'Inghilterra, il Sun scrive: "Allo stato attuale, l'Italia, nemesi dell'Inghilterra a Euro 2020, è la squadra più forte che l'Inghilterra potrebbe affrontare nel girone in Nord America la prossima estate. Questo perché gli Azzurri non si sono ancora qualificati e, a meno di un crollo spettacolare della Norvegia, dovranno passare attraverso gli spareggi, a quattro anni dalla sconfitta contro la Macedonia del Nord e dalla mancata qualificazione a Qatar 2022".Questo perché qualsiasi squadra che si qualificherà tramite gli spareggi sarà automaticamente inserita nel nell'urna 4 per il sorteggio, poiché questo avrà luogo prima che gli spareggi siano decisi.

Verso i sorteggi

Attualmente, le teste di serie della prima urna saranno Argentina, Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania, oltre alle nazioni ospitanti Canada, Messico e Stati Uniti. Tuttavia, molto può ancora cambiare, con gli ultimi posti disponibili per la qualificazione ancora da decidere e i punti della classifica mondiale in palio: la Croazia e il Marocco, ad esempio, potrebbero superare la Germania. Sarà la classifica Fifa dopo le qualificazioni di novembre a determinare le urne e le teste di serie per il sorteggio dei Mondiali del 5 dicembre a Washington.

 

 

 

