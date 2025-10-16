Italia, non ti affannare: il Mondiale è del Brasile, lo dice Ancelotti: "Qui solo per vincere"

Carlo Ancelotti non si è mai nascosto nella sua carriera e non lo sta facendo neanche ora con il Brasile . Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, primo allenatore europeo nella storia a guidare la Selecão, ha le idee chiare e un obiettivo preciso: riportare il Brasile sul tetto del mondo , ventiquattro anni dopo l’ultimo trionfo. E sta provando a plasmare un gruppo vasto per farlo, con anche una meteora della Juve tra i convocati. In un’intervista in cui traspare tutta la sua serenità ma anche la consueta ambizione, il tecnico italiano ha raccontato il suo rapporto con l’ambiente verdeoro, le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la sfida e le sue sensazioni in vista del Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Ancelotti, il Brasile e le ambizioni al Mondiale

"Credo che la nostra responsabilità sia quella di raggiungere ciò che sogna ogni brasiliano: tornare a vincere il Mondiale dopo 24 anni" ha detto l’allenatore italiano e ct dei verdeore, senza troppi giri di parole. Poi ha raccontato anche del suo rapporto con i vertici della Selecao: "Mi sto trovando molto bene con la Federazione e con i miei giocatori. Ci siamo già qualificati, perciò ora dobbiamo prepararci bene per il Mondiale. Mi sto godendo molto questo periodo, vivere a Rio de Janeiro è ‘muito bonito’ come dicono in portoghese (ride, ndr)".

Ancelotti ha poi spiegato cosa lo ha portato a scegliere di prendere in mano il Brasile, che stava vivendo un periodo delicato e con le qualificazione al Mondiale ancora da conquistare: "Ho subito pensato che allenare la nazionale brasiliana fosse una grande opportunità, dato che si tratta della più vincente della storia, con più Mondiali conquistati. L’idea di preparare il Mondiale con il Brasile era incredibile. Devo anche ringraziare il Real Madrid, che mi ha dato l’opportunità di venire qui e iniziare questa grande esperienza“. L'allenatore italiano ha poi concluso, facendo una panoramica in vista della manifestazione in USA-Canda-Messivo: "Il Mondiale è il torneo più importante di sempre, quindi attira sempre l’attenzione di tutti. Penso che sarà una competizione molto equilibrata. Ci sono molte nazionali con tanta qualità, alcune con i migliori giocatori al mondo. Penso che sarà un Mondiale davvero divertente".