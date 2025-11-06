Thuram, niente Francia per Khephren e Marcus: Deschamps convoca altri 3 'italiani'

PARIGI (FRANCIA) - Ritorni, forfait ed esclusioni nella lista dei convocati del ct della Francia, Didier Deschamps, per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro Ucraina e Azerbaigian in programma rispettivamente il 13 e il 16 novembre. Tornano Bradley Barcola e Rayan Cherki, out gli infortunati Desiré Doué e Ousmane Dembelé, ma non ci sono neppure i fratelli Marcus e Khephren Thuram. Tre gli "italiani" in lista: si tratta dei milanisti Mike Maignan e Christopher Nkunku e del centrocampista della Roma Manu Kone. Torna in lista anche l'ex Juventus, oggi al Tottenham, Randal Kolo Muani, così come il campione del mondo del 2018, N'Golo Kanté, in forza all'Al-Ittihad.