Yamal salta Georgia e Turchia: il motivo, il duro comunicato Spagna e le parole di De la Fuente

Yamal continua a far parlare di sè anche fuori dal campo. Non bastano le grandi giocate con il Barcellona, il suo nome continua a circolare anche per tante altre vicende. Dalla festa con i nani alle fidanzate, fino al caso infortunio dell'ultima ora che ha costretto al Federazione spagnola a estrometterlo dai convocati per le prossime partite di Qualificazione al Mondiale contro Georgia e Turchia . Il motivo? Si è sottoposto a un trattamento invasivo per la pubalgia che richiede dai 7 ai 10 giorni di riposo. E il tutto senza alcuna auotizzazione. E la risposta da parte della Roja si è fatta sentire, nonostante di mezzo ci sia il loro gioiello più importante.

Spagna, il duro comunicato contro Yamal

Questa la nota della Federazione spagnola: "Lo staff medico della RFEF esprime sorpresa e fastidio nell’aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno di inizio del ritiro ufficiale con la nazionale, che il giocatore Lamine Yamal si era sottoposto quella stessa mattina a un intervento invasivo di radiofrequenza per il trattamento della pubalgia. Questa procedura è stata eseguita senza previa comunicazione allo staff medico della Nazionale, di cui si è a conoscenza nei dettagli solo tramite un referto pervenuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si indicava la raccomandazione medica di un riposo di 7-10 giorni. Considerata questa situazione e dando sempre priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore, la Federazione calcistica spagnola ha deciso di esonerare l’atleta dall’attuale convocazione".

Le parole del ct De La Fuente

Sul caso Yamal è intervenuto anche il ct della Spagna, Luis de la Fuente, che ha parlato di una situazione "non normale, mai vissuta prima. Non ne sapevamo nulla, non avevamo dettagli. Sono cose che succedono fuori dal contesto della Nazionale e non possiamo fare altro che accettarlo". La Roja è vicinissima alla qualificazione al prossimo Mondiale, ma l'atteggiamento della stella del Barcellona non è di certo passato inosservato.