Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il tecnico e il ricordo di Sinisa. De Leo, ct di Malta "Miha? È rimasto il suo profumo..."

Mihajlovic non stava bene, ha guidato lui la squadra. "Anche quello fa parte dell'indimenticabile. Dovevi essere un equilibrista"
Simone Togna
1 min
Il tecnico e il ricordo di Sinisa. De Leo, ct di Malta "Miha? È rimasto il suo profumo..."© redazione

Dopo tanta gavetta, la grande occasione con Mihajlovic. Emilio De Leo che oggi è ct di Malta: "Mi piaceva l'idea di una nuova esperienza internazionale. Di essere primo allenatore, di supervisionare il movimento. Tutti i percorsi possono portare un risultato tecnico, poi quando finiscono dobbiamo capire se siamo riusciti a realizzare le varie tappe". Come si vive il calcio a Malta? "Ce la siamo gioc

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte