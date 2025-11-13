Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Obiettivo Cristiano Ronaldo: quota 1000 al Mondiale

CR7 punta a rompere il muro dei 999 gol nell’estate del 2026: "Sarebbe fin troppo perfetto". Intanto Portogallo qualificato vincendo in Irlanda
Riverso
1 min

Il Portogallo è a un passo dalla qualificazione matematica al Mondiale 2026. Alla squadra di Roberto Martinez tocca però vincere in Irlanda - o anche solo pareggiare, se l'Ungheria non dovesse battere l’Armenia - per assicurarsi il biglietto in Nord America con una giornata d'anticipo. I campioni della Nations League arrivano a Dublino forti di sette risultati utili consecutivi e con la serenit&agr

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte