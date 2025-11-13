Tuttosport.com
La Norvegia non sbaglia, nessun miracolo per l'Italia: Haaland e Sorloth show, Estonia ko

La nazionale di Solbakken cala il poker, a San Siro può anche perdere contro gli azzurri e sarà al Mondiale. Vincono Ungheria e Islanda
2 min
La Norvegia non sbaglia, nessun miracolo per l'Italia: Haaland e Sorloth show, Estonia ko© EPA

OSLO (Norvegia) - Non sbaglia la Norvegia che rimane a punteggio pieno e compie un altro e decisivo passo verso Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo Francia '98, la nazionale norvegese si prepara per tornare a giocare un Mondiale dopo il 4-1 all'Estonia che vale il primo posto davanti all'Italia e una differenza reti consolidata, che difficilmente sarà colmabile dagli azzurri di Gattuso tra Moldavia e scontro diretto dell'ultimo turno.

Haaland e Sorloth show

Sorloth al 50' punisce con un colpo di testa la retroguardia estone e stappa la partita. Due minuti dopo l'attaccante dell'Atletico Madrid raddoppia, sempre di testa, e mette completamente in discesa la partita dei padroni di casa. Al compagno di reparto non poteva non rispondere Haaland che tra il 56' e il 62' mette la sua doppia firma calando il poker scandinavo. L'Estonia si toglie lo sfizio di segnare con Saarma, un semplice gol della bandiera che non scalfisce il vantaggio dei gol della Norvegia rispetto all'Italia. Manca solo la matematica, ma la Norvegia è praticamente qualificata alla Coppa del Mondo 2026.

Vincono Islanda e Ungheria

Ormai definite le gerarchie nel gruppo I, salvo accadimenti clamorosi, restano tutte da decidere nel Gruppo D e nel Gruppo F. L'attaccante della Fiorentina Gudmundsson segna e firma l'assist del raddoppio Islanda, siglato da Ingason, nel 2-0 contro l'Azerbaigian che tiene vivo il sogno spareggi. Per l'Ungheria a mantenere accese le speranze Mondiali è Varga, su assist di Szoboszlai, che regala al ct Rossi l'1-0 sul campo dell'Armenia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

