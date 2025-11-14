Klopp ai Mondiali, l'annuncio social: "Torno a bordocampo, non vedo l'ora"

Jurgen Klopp torna a far parlare di sé con un annuncio che ha sorpreso molti appassionati di calcio. Dopo aver lasciato il Liverpool e aver dichiarato di voler prendersi una lunga pausa dalle panchine, il tecnico tedesco ha rivelato attraverso un video sui social il suo nuovo ruolo. Nel filmato, l’ex allenatore - ora nella nuova veste nel Lipsia - cammina su un campo da calcio indossando una tuta della nazionale tedesca, simbolo di un ritorno in un ambiente che ha segnato tutta la sua carriera. Il tono del video è emotivo, quasi nostalgico, e suggerisce un legame che va oltre il semplice commento tecnico. Klopp, con la sua consueta ironia, chiarisce però subito che non sta pensando a un ritorno in panchina. La sua nuova avventura sarà da opinionista, una scelta che apre una nuova fase della sua presenza nel mondo del calcio.