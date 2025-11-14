Klopp ai Mondiali, l'annuncio social: "Torno a bordocampo, non vedo l'ora"

Jurgen Klopp torna a far parlare di sé con un annuncio che ha sorpreso molti appassionati di calcio. Dopo aver lasciato il Liverpool e aver dichiarato di voler prendersi una lunga pausa dalle panchine, il tecnico tedesco ha rivelato attraverso un video sui social il suo nuovo ruolo. Nel filmato, l’ex allenatore - ora nella nuova veste nel Lipsia - cammina su un campo da calcio indossando una tuta della nazionale tedesca, simbolo di un ritorno in un ambiente che ha segnato tutta la sua carriera. Il tono del video è emotivo, quasi nostalgico, e suggerisce un legame che va oltre il semplice commento tecnico. Klopp, con la sua consueta ironia, chiarisce però subito che non sta pensando a un ritorno in panchina. La sua nuova avventura sarà da opinionista, una scelta che apre una nuova fase della sua presenza nel mondo del calcio.
Le parole di Klopp
Nel video pubblicato sui suoi canali social, Klopp annuncia la collaborazione con l’emittente televisiva tedesca Magenta TV in vista dei Mondiali del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Il tecnico tedesco acconta le sensazioni provate nel tornare sul prato verde, pur con un ruolo diverso dal solito. L’allenatore ammette di essere stato spiazzato lui stesso dal richiamo dello stadio: “Molti di voi hanno sempre saputo che era meglio così. Ma non riuscivo proprio a immaginarmelo”, afferma camminando sul campo. Confessa poi di non aver mai sentito la mancanza del bordo campo dopo l’addio al Liverpool: “Tornare a bordo campo? Non mi manca niente. Questo è quello che ho sempre pensato”. Tuttavia, qualcosa sembra essere cambiato nelle ultime settimane. Klopp rivela infatti di provare una scintilla nuova: “Ma ora mi sento di nuovo formicolare. L’erba sotto i piedi. L’atmosfera calda nello stadio. E voglio sentirmi di nuovo davvero vicino”. Infine, con un sorriso, spazza via ogni dubbio su un possibile ritorno in panchina e annuncia: “Oh? No, non come allenatore. Diventerò opinionista per Magenta TV durante la Coppa del Mondo FIFA 2026”.