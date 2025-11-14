Tuttosport.com
Adzic riaccende il Montenegro, Vlasic a segno con la Croazia. La Polonia spaventa l'Olanda

Il giovane talento della Juve a segno nella vittoria contro Gibilterra, il granata nel 3-1 alle Far Oer. 2-0 Germania in Lussemburgo, Malta si impone in Finlandia
2 min
GIBILTERRA - Con un gol del giovane talento della Juventus Vasilije Adzic, direttamente su punizione dopo 33' di gioco, e al rigore trasformato dal neo-atalantino Nikola Krstovic a tre giri di lancetta dall'intervallo, il Montenegro 'annulla' il vantaggio iniziale di Jessop al 20' e si impone 2-1 a Gibilterra. Con questo successo la nazionale slava si porta a 9 punti nella classifica del gruppo L di qualificazione ai prossimi Mondiali - ma già aritmeticamente fuori dalla corsa al pass - mentre la selezione del protettorato britannico nella penisola iberica resta fermo a 0.

Gli altri risultati

Alla Germania basta la doppietta di Woltemade al 49' e al 69' per imporsi 2-0 in Lussemburgo, mentre alla Polonia degli 'italiani' Ziolkowski, Zalewski e Zielinski non basta la rete di Kaminski su assist di Lewandowski al 43', pareggiata da Depay al 47', per battere l'Olanda ed agganciarla in testa al gruppo G. Gvardiol, Musa e il torinista Vlasic lanciano la Croazia, vittoriosa 3-1 in rimonta con le Far Oer, Bobcek al 91' regala il successo alla Slovacchia contro l'Irlanda del Nord (dopo due gol annullati dal Var, uno dei quali a Skriniar). Chiude il quadro l'1-0 di Malta in Finlandia firmato Grec a 9' dal termine.

 

 

Tutte le news di Mondiali 2026

