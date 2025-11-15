Calhanoglu trascina la Turchia di Yildiz e Montella. Poker Spagna, ok Austria e Galles

Terzo successo consecutivo per la Turchia, che all'Ataturk supera la Bulgaria (già battuta 6-0 alla settima giornata) grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu (18') e all'autorete di Atanas Cernev nel finale (84'). Gli uomini di Vincenzo Montella salgono così a quota 12 punti con un ritardo di 3 lunghezze dalla Spagna, che sul campo della Georgia di Khvicha Kvarashkelia si è a sua volta imposta con il finale di 4-0: reti di Mikel Oyarzabal (11', rig., 63'), Martin Zubimendi (22') e Ferran Torres (35'). Kenan Yildiz e compagni - l'attaccante della Juve è oltretutto impegnato nella trattativa per il rinnovo - sono ora attesi il 18 novembre al Cartuja contro le Furie Rosse: all'andata finì 6-0 per la Spagna per la selezione di Luis de la Fuente.
Playoff Italia: il Galles aggancia la Macedonia
Fra gli altri risultati di giornata, l'Austria di Ralf Rangnick consolida il comando del girone H grazie al successo su Cipro rimediato con il finale di 2-0. Così il Galles, che sul campo del Liechtenstein non dilaga ma raccoglie 3 punti fondamentali che consentono di agganciare al secondo posto la Macedonia che affronterà all'ultimo appuntamento del girone J: quello che deciderà uno dei possibili avversari dell'Italia ai playoff (sempre che gli Azzurri di Rino Gattuso non battano la Norvegia con uno scarto di 9 gol). Nello stesso girone, il Belgio di Rudi Garcia non è invece andato oltre l'1-1 con il Kazakistan: la classifica vede i Diavoli Rossi con 15 punti con un vantaggio di 2 lunghezze.