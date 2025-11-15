Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calhanoglu trascina la Turchia di Yildiz e Montella. Poker Spagna, ok Austria e Galles

Le Furie Rosse saranno il prossimo e ultimo avversario dei turchi. Bene Rangnick. I Dragoni agganciano la Macedonia: l'Italia osserva
2 min
Qualificazioni Mondiali 2026YildizSpagna
Calhanoglu trascina la Turchia di Yildiz e Montella. Poker Spagna, ok Austria e Galles© EPA

Terzo successo consecutivo per la Turchia, che all'Ataturk supera la Bulgaria (già battuta 6-0 alla settima giornata) grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu (18') e all'autorete di Atanas Cernev nel finale (84'). Gli uomini di Vincenzo Montella salgono così a quota 12 punti con un ritardo di 3 lunghezze dalla Spagna, che sul campo della Georgia di Khvicha Kvarashkelia si è a sua volta imposta con il finale di 4-0: reti di Mikel Oyarzabal (11', rig., 63'), Martin Zubimendi (22') e Ferran Torres (35'). Kenan Yildiz e compagni - l'attaccante della Juve è oltretutto impegnato nella trattativa per il rinnovo - sono ora attesi il 18 novembre al Cartuja contro le Furie Rosse: all'andata finì 6-0 per la Spagna per la selezione di Luis de la Fuente.

Playoff Italia: il Galles aggancia la Macedonia

Fra gli altri risultati di giornata, l'Austria di Ralf Rangnick consolida il comando del girone H grazie al successo su Cipro rimediato con il finale di 2-0. Così il Galles, che sul campo del Liechtenstein non dilaga ma raccoglie 3 punti fondamentali che consentono di agganciare al secondo posto la Macedonia che affronterà all'ultimo appuntamento del girone J: quello che deciderà uno dei possibili avversari dell'Italia ai playoff (sempre che gli Azzurri di Rino Gattuso non battano la Norvegia con uno scarto di 9 gol). Nello stesso girone, il Belgio di Rudi Garcia non è invece andato oltre l'1-1 con il Kazakistan: la classifica vede i Diavoli Rossi con 15 punti con un vantaggio di 2 lunghezze. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS