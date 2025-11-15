Calhanoglu trascina la Turchia di Yildiz e Montella. Poker Spagna, ok Austria e Galles

Terzo successo consecutivo per la Turchia, che all'Ataturk supera la Bulgaria (già battuta 6-0 alla settima giornata) grazie al rigore trasformato da Hakan Calhanoglu (18') e all'autorete di Atanas Cernev nel finale (84'). Gli uomini di Vincenzo Montella salgono così a quota 12 punti con un ritardo di 3 lunghezze dalla Spagna, che sul campo della Georgia di Khvicha Kvarashkelia si è a sua volta imposta con il finale di 4-0: reti di Mikel Oyarzabal (11', rig., 63'), Martin Zubimendi (22') e Ferran Torres (35'). Kenan Yildiz e compagni - l'attaccante della Juve è oltretutto impegnato nella trattativa per il rinnovo - sono ora attesi il 18 novembre al Cartuja contro le Furie Rosse: all'andata finì 6-0 per la Spagna per la selezione di Luis de la Fuente.