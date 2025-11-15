Ndoye trascina la Svizzera, impresa Grecia contro la Scozia di McTominay. Bene la Bosnia di Dzeko

La Svizzera di Yakin vince e convince. Sonoro 3-1 rifilato alla Svezia e primo posto in classifica nel Gruppo B a quota 13 punti in solitaria da imbattuti. Tanta Serie A nella vittoria di stasera: in campo Akanji (Inter), Aebischer (Pisa) e ha trovato il gol del 3-1 l'ex Bologna Ndoye. Al 12' ha sbloccato la gara Embolo - a cui ha fatto seguito il pareggio svedese con Nygren al 33' - per poi trovare nuovamente il vantaggio al 60' con Xhaka su calcio di rigore. La rete del definitivo 4-1 è stata siglata da Manzambi al 94'. Nello stesso girone ha trovato la seconda vittoria consecutiva il Kosovo, che grazie al gol di Asllani e l'autogol di Karnicnik si porta a quota 10 punti, saldamente al secondo posto in classifica.