Ndoye trascina la Svizzera, impresa Grecia contro la Scozia di McTominay. Bene la Bosnia di Dzeko

La Svizzera di Yakin vince e convince. Sonoro 3-1 rifilato alla Svezia e primo posto in classifica nel Gruppo B a quota 13 punti in solitaria da imbattuti. Tanta Serie A nella vittoria di stasera: in campo Akanji (Inter), Aebischer (Pisa) e ha trovato il gol del 3-1 l'ex Bologna Ndoye. Al 12' ha sbloccato la gara Embolo - a cui ha fatto seguito il pareggio svedese con Nygren al 33' - per poi trovare nuovamente il vantaggio al 60' con Xhaka su calcio di rigore. La rete del definitivo 4-1 è stata siglata da Manzambi al 94'. Nello stesso girone ha trovato la seconda vittoria consecutiva il Kosovo, che grazie al gol di Asllani e l'autogol di Karnicnik si porta a quota 10 punti, saldamente al secondo posto in classifica.
Scozia ko contro la Grecia, la Danimarca non ne approfitta
La Scozia cade contro la Grecia, con i padroni di casa che si portano in vantaggio al 7' con Bakasetas. Nel secondo tempo Karetsas e Tzolis siglano i gol che portano la nazionale greca sul 3-0, ma la Scozia ci prova fino alla fine. Doak al 65' e Christie al 70' rimettono parzialmente in carreggiata la nazionale scozzese, ma negli ultimi venti minuti di gioco non succede più nulla: 3-2 il punteggio finale. Rallenta la capolista Danimarca che non riesce ad approfittare dello scivolone scozzese: l'ex Samp - attualmente al Brentford - Damsgaard apre le marcature all'11', ma nella ripresa è tutt'altra storia; in tre minuti la Bielorussia rimonta il match: Gromyko prima e Demchenko poi ribaltano il risultato all'ora di gioco, con i padroni di casa che riescono a strappare soltanto un punto grazie al gol del pareggio siglato dall'esterno della Lazio Isaksen al 79'.
Dzeko trascina la Bosnia
La Bosnia-Erzegovina di Edin Dzeko conquista tre punti importantissimi nel Gruppo H contro la Romania. Il vantaggio è degli ospiti con Birligea al 17', ma nel secondo tempo sale in cattedra il centravanti della Fiorentina, con il gol del pari siglato proprio da Dzeko al 49'. Bajraktarevic porta addirittura la Bosnia in vantaggio all'80' e Tabakovic mette il sigillo sul match al 94'. Un risultato fondamentale che porta la nazionale bosniaca saldamente al secondo posto a quota 16 punti, mentre la Romania resta ferma a 10 punti al terzo posto.