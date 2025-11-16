Portogallo ai Mondiali, Conceicao-gol nel 9-1 all'Armenia. Rossi perde i playoff al 95'

OPORTO (Portogallo) - Privo di Cristiano Ronaldo, il Portogallo si impone con un nettissimo 9-1 contro l'Armenia, chiude in testa con 13 punti in 6 partite il gruppo F di qualificazione e stacca il pass per i prossimi Mondiali in programma in estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Allo stadio Do Dragao di Oporto, la nazionale lusitana sblocca il risultato dopo 7' con l'ex Juve Renato Veiga, 'vanfiicata' dal pareggio ospite firmato Spertsyan al 18'. Da qui in poi è un monologo dei padroni di casa, che dilagano con il gol di Gonçalo Ramos al 28' e le triplette di Joao Neves (30', 41' e 81') e Bruno Fernandes (al 3' di recupero del primo tempo su rigore, al 52' e al 72' ancora dagli undici metri) e il sigillo finale al 92' di Chico Conceiçao, subentrato a poco più di mezz'ora dal termine a Rafael Leao.