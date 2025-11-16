Tuttosport.com
Portogallo ai Mondiali, in gol anche Conceicao. Thuram decisivo con la Francia. Serbia e Inghilterra ok

La nazionale lusitana dilaga con triplette di Neves e Fernandes, l'Ungheria crolla 3-2 a Budapest e perde i playoff al 95'. Vola l'Ucraina che raggiunge gli spareggi grazie al 2-0 sull'Islanda
3 min
Portogallo ai Mondiali, in gol anche Conceicao. Thuram decisivo con la Francia. Serbia e Inghilterra ok © Getty Images

OPORTO (Portogallo) - Privo di Cristiano Ronaldo, il Portogallo si impone con un nettissimo 9-1 contro l'Armenia, chiude in testa con 13 punti in 6 partite il gruppo F di qualificazione e stacca il pass per i prossimi Mondiali in programma in estate in Stati Uniti, Canada e Messico. Allo stadio Do Dragao di Oporto, la nazionale lusitana sblocca il risultato dopo 7' con l'ex Juve Renato Veiga, 'vanfiicata' dal pareggio ospite firmato Spertsyan al 18'. Da qui in poi è un monologo dei padroni di casa, che dilagano con il gol di Gonçalo Ramos al 28' e le triplette di Joao Neves (30', 41' e 81') e Bruno Fernandes (al 3' di recupero del primo tempo su rigore, al 52' e al 72' ancora dagli undici metri) e il sigillo finale al 92' di Chico Conceiçao, subentrato a poco più di mezz'ora dal termine a Rafael Leao.

L'Ungheria ko con l'Irlanda

L'Ungheria getta al vento l'occasione di partecipare ai playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali a tempo scaduto. Gli uomini di ct Marco Rossi, due volte in vantaggio con Lukacs (3') e Varga (37') cadono 3-2 alla Puskas Arena di Budapest contro l'Irlanda, trascinata dalla clamorosa tripletta di Parrott al 15' su rigore, all'80' e al 96'. L'Eire chiude così seconda a 10 punti e continua a coltivare il sogno americano, i magiari restano fermi a 8.

Vincono Francia e Inghilterra

Già qualificate vincono anche Francia e Inghilterra: i transalpini battono 3-1 l'Azerbaigian in trasferta grazie alle reti di Mateta e Akliouche. Kephrem Thuram decisivo nel punto del tris visto che ha propizionato l'autogol del portiere Mahammadaliyev. Harry Kane regala gli ultimi tre punti alla nazionale inglese in casa dell'Albania mentre è risultato inutile il successo della Serbia per 2-1 in casa contro la Lettonia. Vittoria fondamentale dell'Ucraina per 2-0 contro l'Islanda: Zubkov Gutsulyak regalano i playoff alla nazionale allenata da Rebrov.

 

 

 

