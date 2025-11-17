Germania al Mondiale, travolto Calzona. Vlasic condanna il Montenegro, trova spazio anche Adzic

LIPSIA (Germania) - La Germania vince con un tennistico 6-0 lo scontro diretto con la Slovacchia e, nell'ultimo turno del girone di qualificazione, stacca il pass per i Mondiali in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. La nazionale teutonica di ct Nagelsmann ha sbloccato il risultato con Woltemade al 18', raddoppiato con Gnabry al 29' e chiuso la pratica prima dell'intervallo con la doppietta di Sané al 36' e al 41'. Nella ripresa, Baku al 67' e Ouedraogo al 79' arrotondano ulteriormente il punteggio. Gli uomini di Francesco Calzona, che chiudono secondi il gruppo A con 12 punti, a -3 dai rivali odierni, si giocheranno ora l'accesso alla massima kermesse calcistica ai playoff.