Germania al Mondiale, travolto Calzona. Vlasic condanna il Montenegro, trova spazio anche Adzic

Gli uomini di Nagelsmann battono 6-0 la Slovacchia e chiudono primi, il granata completa la rimonta della Croazia. Poker Olanda alla Lituania, Zielinski lancia la Polonia a Malta, dilaga la Repubblica Ceca con Gibilterra
2 min
Germania al Mondiale, travolto Calzona. Vlasic condanna il Montenegro, trova spazio anche Adzic© Getty Images

LIPSIA (Germania) - La Germania vince con un tennistico 6-0 lo scontro diretto con la Slovacchia e, nell'ultimo turno del girone di qualificazione, stacca il pass per i Mondiali in programma la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico. La nazionale teutonica di ct Nagelsmann ha sbloccato il risultato con Woltemade al 18', raddoppiato con Gnabry al 29' e chiuso la pratica prima dell'intervallo con la doppietta di Sané al 36' e al 41'. Nella ripresa, Baku al 67' e Ouedraogo al 79' arrotondano ulteriormente il punteggio. Gli uomini di Francesco Calzona, che chiudono secondi il gruppo A con 12 punti, a -3 dai rivali odierni, si giocheranno ora l'accesso alla massima kermesse calcistica ai playoff.

Pari in Montenegro-Croazia, poker Olanda

Il Montenegro di Vasilije Adzic - gettato nella mischia al 62' - va avanti di due reti contro la Croazia grazie ad Osmajic al 3' e all'atalantino Krstovic al 17'. La rimonta porta la firma di Perisic (37' su rigore), Jakic (72') e il granata Vlasic (87'). Poker dell'Olanda alla Lituania (a segno Reijnders, Gakpo, Simon e Malen) e altro 6-0 di giornata, quello della Repubblica Ceca alla malcapitata Gibilterra. Chiudono il quadro il sofferto 3-2 della Polonia a Malta (decisivo Zielinski a 5' dal termine dopo il vantaggio iniziale del 'solito' Lewandowski) e il successo di misura dell'Irlanda del Nord contro Lussemburgo.

Tutte le news di Mondiali 2026

