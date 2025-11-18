Programmazione più talento: come nasce la Norvegia modello di eccellenza

Quando nel 1969 la piattaforma Ekofisk iniziò a estrarre petrolio dal Mare del Nord, nessuno in Norvegia poteva immaginare che quell’oro nero avrebbe cambiato non solo l’economia, ma anche l ’anima sportiva del Paese . Da allora, la Norvegia ha imparato a gestire la ricchezza con la stessa disciplina con cui oggi allena i suoi atleti: visione, metodo e sostenibilità. In poco più di mezzo secolo è passata da nazione periferica a modello globale di eccellenza . E ora, a sorpresa, è il calcio – non lo sci – il simbolo più recente di questa trasformazione. Fino a qualche anno fa la Norvegia calcistica evocava un pugno di nomi romantici: il Rosenborg di Nils Arne Eggen, l’ordine tattico di Egil Olsen, gli anni ’90 di Solskjær e Flo. Poi il silenzio . Oltre un quarto di secolo senza Mondiali, un unico Europeo (2000), e una generazione smarrita.

I numeri odierni

Oggi, però, i numeri raccontano un’altra storia: otto vittorie su otto nel girone di qualificazione a United 2026, trentasette gol segnati e appena cinque subiti, miglior attacco dell’intera zona europea. Dietro non c’è il caso, ma un progetto. La Norges Fotballforbund (NFF) ha studiato con metodo scandinavo ciò che altri Paesi hanno improvvisato. A partire dal modello “Landslagsskolen”, una scuola nazionale diffusa per allenatori e talent scout che copre tutto il territorio, dalle isole Lofoten ai sobborghi di Oslo. L’obiettivo è formare non solo giocatori e tecnici, ma cittadini resilienti, in linea con la filosofia dell’Olympiatoppen, il centro di eccellenza multisport che coordina la preparazione olimpica norvegese. In pratica, la stessa infrastruttura che ha reso leggendari Bjørn Dæhlie e Marit Bjørgen è stata adattata al pallone.

La crescita dei club

Anche i club hanno fatto la loro parte. Il Bodø/Glimt, con il suo approccio “scientifico” a dati e psicologia, ha dimostrato che un piccolo centro oltre il Circolo Polare Artico può competere in Europa con una squadra quasi interamente locale. Il modello è chiaro: crescita endogena, staff giovane, metodologie condivise, impianti pubblici aperti ai ragazzi tutto l’anno. A dare forma al salto di qualità, però, è stato l’uomo in panchina: Ståle Solbakken, ex centrocampista di classe e oggi commissario tecnico con mentalità manageriale. Dal suo arrivo nel 2020 ha imposto standard mai visti: sedute basate su GPS e micro dati, attenzione ai tempi di recupero, e una cultura dell’intensità che rispecchia quella delle discipline nordiche. Il suo 4-3-3 (o 4-4-2 a seconda egli avversari) è fluido, verticale, costruito per liberare le due stelle del sistema solare norvegese: Erling Håland, che segna con regolarità robotica, e Martin Ødegaard, regista filosofo che detta il ritmo con la calma di chi è cresciuto a pane e geometria.

La nuova generazione multiculturale

Intorno a loro ruota una generazione istruita, atletica e cosmopolita: Sorloth, Nusa, Ostegaard, Ryerson; lì dove hanno giocato anche figli di migranti e naturalizzati come Joshua King, Mohamed Elyounoussi e Omar Elabdellaoui. Ragazzi cresciuti in un Paese che crede nella programmazione più che nel talento puro. Non più solo la selezione di un popolo bianco del Nord, ma una squadra che rispecchia il volto multiculturale e integrato della Norvegia. In fondo, il calcio norvegese è il riflesso di un sistema che ha fatto della gestione razionale la propria religione. Come il fondo sovrano che investe gli utili del petrolio nel futuro, la federazione ha investito in persone, strutture, conoscenza. Niente eccessi, niente scorciatoie. Non a caso, il ranking FIFA – che a inizio anno la collocava al 31° posto – non racconta più la verità di una nazionale che oggi gioca da top 15. Ora la Norvegia non sogna più soltanto un ritorno al Mondiale: sogna di restarci a lungo. Da Paese di pescatori e sciatori a laboratorio di talento e disciplina, è passata dall’estrarre energia dal sottosuolo a produrla in campo. E se il calcio, come la storia, è un indicatore di civiltà, allora la Norvegia ha già fatto il suo nuovo balzo sulla Luna.