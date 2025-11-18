Tutte le nazionali già qualificate ai Mondiali e i gol 'italiani' di giornata. Yildiz, Openda e Zhegrova...

Il Belgio dilaga e va ai Mondiali , Galles secondo e Macedonia fra le possibili rivali dell'Italia al primo turno dei playoff. Sono i verdetti del girone J, vinto dai Diavoli Rossi grazie al 7-0 rifilato al Liechtenstein con le doppiette di Doku e dell'atalantino De Ketelaere e i gol di Vanaken, Mechele e del milanista Saelemaekers . L’attaccante della Juve Openda ha fatto il suo ingresso in campo al 61’ minuto di gioco al posto dell’atalantino De Ketelaere. Lo spareggio per il secondo posto a Cardiff se lo aggiudica il Galles : 7-1 alla Macedonia con tris di Wilson (due su rigore) e le firme di Brooks, Johnson, Daniel James e Broadhead. La Macedonia, a segno con Miovski, andrà ai playoff via Nations League e dunque in quarta fascia, nell'urna da cui uscirà la prima rivale degli azzurri di Gattuso. La Spagna va direttamente ai Mondiali mentre alla Turchia di Vincenzo Montella resta il salvagente dei playoff. A La Cartuja di Siviglia Furie Rosse avanti con Dani Olmo al 4', Deniz Gul e Salih Ozcan la ribaltano ma Oyarzabal fissa il risultato sul 2-2, blindando un primo posto che comunque - vista la differenza reti - non era mai stato in discussione. Solo panchina per Kenan Yildiz . A Sofia, infine, Rusev e Krastev regalano il 2-1 alla Bulgaria sulla Georgia, in gol con Lochoshvili.

Qualificazioni Mondiali, tutte le classifiche dei gironi

Qualificate anche Svizzera e Austria

L'Austria vince il girone H e si qualifica direttamente per i Mondiali mentre la Bosnia dovrà passare dai playoff. Lo scontro diretto di Vienna sorride ai padroni di casa, a cui basta l'1-1: decisivo il gol di Gregoritsch al 77' dopo che il vantaggio di Tabakovic aveva illuso gli uomini di Barbarez. La Bosnia chiude così seconda e sarà ai playoff come la Romania, che a Ploiesti travolge 7-1 San Marino, che era passato in vantaggio dopo due minuti con Giacopetti. L'autorete di Rossi riporta la gara in parità, poi vanno a bersaglio Baiaram, l'ex Parma Man, Hagi, Ratju e Munteanu su rigore, oltre a un'altra autorete, stavolta di Valentini. Romania agli spareggi via Nations League e fra le possibili rivali dell'Italia al primo turno. Dal girone B, invece, Svizzera ai Mondiali e Kosovo ai playoff a testa alta: 1-1 a Pristina dove a Vargas replica Muslija. In campo 30 minuti lo juventino Zhegrova che, partito dalla panchina, è entrato sul terreno di gioco al 63’ e ha giocato l’ultima mezz’ora. Svizzera prima e qualificata, per il Kosovo non è però ancora finita. A Solna intanto la Svezia, ai playoff via Nations League e fra le possibili rivali dell'Italia, pareggia 1-1 contro la Slovenia: Lundgren salva i suoi nel finale dopo l'iniziale vantaggio di Elsnik.

Incredibile Scozia, che festa contro la Danimarca

La Scozia vola ai Mondiali mentre la Danimarca dovrà passare dai playoff. Partita per cuori forti ad Hampden Park, dove era in palio il primo posto nel girone C, con i padroni di casa costretti a vincere per qualificarsi direttamente. Una rovesciata di McTominay al 3' fa urlare di gioia il pubblico scozzese ma al 57' il suo compagno di squadra al Napoli Hojlund pareggia dal dischetto. La Danimarca resta in dieci (rosso a Kristensen al 62'), botta e risposta fra Shankland (78') e Dorgu (82') ma nel recupero Tierney (93') e McLean (98') che da centrocampo beffa Schmeichel firmano il 4-2 che vale la qualificazione mentre la Danimarca scivola al secondo posto e dovrà giocare i playoff. Nello stesso girone, 0-0 fra Bielorussia e Grecia a Zalaegerszeg.