Mondiale 2026, da Francia e Argentina a Curacao ed Haiti: ecco le 42 qualificate!

Uruguay La nazionale dell’ Uruguay , guidata da Marcelo Bielsa , ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 con un netto 3‑0 contro il Perù. Dopo l’era di Suarez, Godín e Cavani, la Celeste punta tutto su personalità (Valverde) e creatività (De Arrascaeta) per tornare protagonista sul palcoscenico iridato.

Paraguay

La nazionale del Paraguay, dopo 16 anni di assenza, è tornata al Mondiale 2026 grazie a un pareggio 0‑0 con l’Ecuador che ha garantito il sesto posto utile nel girone CONMEBOL. È una rivincita prestigiosa per la “Albirroja”, definita “cuore guaraní” anche dal presidente del paese, che ha poi proclamato giorno festivo in tutto il Paese.

La Nuova Zelanda rappresenta l'Oceania

Nuova Zelanda

La nazionale ha conquistato il pass per i Mondiali dopo 16 anni: ha conquistato il primo posto nell’Oceania battendo Nuova Caledonia 3‑0 nella finale qualificatoria. Questa è la loro terza partecipazione assoluta, grazie anche all’espansione del torneo a 48 squadre.

Spagna, Inghilterra e Francia: le dominatrici europee

Spagna

La Roja ha conquistato ufficialmente il pass per il Mondiale 2026 con un pareggio per 2‑2 con la Turchia, chiudendo imbattuta il girone E. Si tratta del loro 13° Mondiale consecutivo, dopo una qualificazione solida (21 gol segnati e solo 2 subiti) sotto la guida di Luis de la Fuente e una serie di talenti, con la stella di Yamal che continua a brillare.

Francia

I transalpini hanno staccato il pass per il Mondiale 2026 con un netto 4‑0 contro l’Ucraina, grazie a una doppietta di Kylian Mbappé. Dal girone D — dominato dai Blues — emerge la voglia di chiudere in bellezza l’era di Didier Deschamps, che ha confermato che il 2026 sarà il suo ultimo torneo da Ct, per poi lasciare lo scettro a Zidane.

Inghilterra

La nazionale guidata da Thomas Tuchel, ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 con un percorso perfetto: 8 vittorie su 8 partite, nessun gol subito e una prova di grande solidità difensiva. Il capitano Harry Kane è stato decisivo anche nell’ultimo match, confermandosi leader indiscusso e trascinatore nella corsa verso la Coppa del Mondo.

Olanda

Gli Orange hanno concretizzato la qualificazione al Mondiale 2026 vincendo per 4‑0 contro la Lituania e chiudendo al primo posto il suo girone (Gruppo G). Guidata da Ronald Koeman, l’Olanda ha impressionato con un gioco rapido e fluido: tra i protagonisti ci sono Virgil van Dijk, leader difensivo, e talenti come Xavi Simons e Reijnders, oltre l'intramontabile Depay.