Mondiale 2026, da Francia e Argentina a Curacao ed Haiti: ecco le 42 qualificate!

Manca sempre meno al via dei Mondiali 2026, e la corsa per conquistare un biglietto per l’evento che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico entra nel vivo. Al momento, 42 nazionali hanno già staccato il pass per la fase finale. Restano quindi sei posti ancora da assegnare: quattro di questi saranno decisi tramite playoff UEFA, con l'Italia che spera di superare questo ostacolo, mentre gli altri due saranno assegnati attraverso altri spareggi intercontinentali. Tra le storie più sorprendenti di questa tornata di qualificazioni c’è il Curaçao di Comenencia (ex Juve Next Gen), che, nonostante le dimensioni ridotte - è la nazione meno popolosa ad aver mai ottenuto un posto mondiale - è riuscita a centrare la qualificazione.
Mondiale 2026, le nazioni ospitanti
Stati Uniti, Canada e Messico ospiteranno congiuntamente il Mondiale 2026, dando vita al primo torneo della storia organizzato da tre nazioni. Il loro mix di infrastrutture moderne, stadi imponenti e grande tradizione calcistica promette un’edizione spettacolare e senza precedenti.
Messico
La nazionale del Messico arriva al Mondiale 2026 da paese ospitante con un nuovo slancio: ha appena vinto la Concacaf Nations League e la Gold Cup, traguardi che rilanciano il “Tri” sotto la guida di Javier Aguirre.
Stati Uniti
La nazionale degli USA, guidata da Pulisic e McKennie, cerca rilancio in vista del Mondiale 2026. Tuttavia, il tecnico Pochettino ha avvertito che nessuno ha il posto assicurato per il torneo (e l'assenza del centrocampista juventino nelle ultime convocazioni è un esempio), e il margine per dimostrare il proprio valore è sempre più stretto.
Canada
La nazionale canadese, guidata da Alphonso Davies (che ancora sta recuperando dal grave infortunio) e Jonathan David, punta a lasciare il segno nel Mondiale 2026 in casa.
Mondiale 2026, le nazionali asiatiche
Giappone
La nazionale giapponese, i “Samurai Blue”, è stata la prima squadra non ospitante a qualificarsi per i Mondiali 2026 battendo 2-0 il Bahrain grazie a Kamada e Kubo. Il presidente della JFA, Tsuneyasu Miyamoto, esprime grande fiducia: con una rosa ricca di giocatori in grandi club europei, l’obiettivo è ambizioso — arrivare fino in fondo e sognare.
Iran
La nazionale dell’Iran ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 grazie a un 2-2 con l’Uzbekistan: decisivo è stato il doppio gol di Mehdi Taremi, stella della nazionale.
Corea del Sud
La nazionale ha centrato la qualificazione al Mondiale 2026, assicurandosi un posto da protagonista per l'11ª edizione consecutiva. Al centro del progetto c’è il suo capitano Son, la cui esperienza e leadership saranno fondamentali.
Australia
I Socceroos, ormai nella federazione asiatica, hanno conquistato la qualificazione diretta al Mondiale 2026 con una vittoria decisiva per 2-1 contro l’Arabia Saudita. Guidati dal ct Tony Popovic, gli australiani hanno mostrato maturità e resilienza, confermando così la loro presenza per la sesta edizione mondiale consecutiva.
L'Uzbekistan di Cannavaro e le altre asiatiche
Qatar
La nazionale del Qatar si è qualificata per il Mondiale 2026 battendo l’Emirati Arabi Uniti 2‑1 in casa, conquistando per la prima volta un posto tramite il percorso di qualificazione AFC. Guidata da Akram Afif e l’esperto capitano Boualem Khoukhi, la squadra del CT Lopetegui vuole dimostrare che il suo salto di qualità non è arrivato solo grazie al ruolo di Paese ospitante nel 2022, ma anche per merito sportivo.
Arabia Saudita
La nazionale ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 con un pareggio per 0‑0 contro l’Iraq a Jeddah, grazie a una superiore differenza reti. Sotto la guida dell’allenatore Hervé Renard, i “Green Falcons” tornano alla Coppa del Mondo per la settima volta, puntando a confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.
Giordania
La Giordania, soprannominata “Al‑Nashama”, ha conquistato per la prima volta nella sua storia la qualificazione al Mondiale 2026 grazie a un secco 3‑0 contro l’Oman, con una tripletta di Ali Olwan. Il traguardo è stato celebrato in tutto il paese, con tifosi in festa per un momento storico per il calcio giordano.
Uzbekistan
La nazionale dell’Uzbekistan ha centrato per la prima volta nella sua storia la qualificazione al Mondiale, grazie a un importante 0‑0 contro gli Emirati Arabi Uniti. A ottobre 2025, la Federazione uzbeka ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo Ct: il campione del mondo 2006 porta con sé esperienza e carisma per guidare la nazionale verso il suo debutto iridato.
Mondiale 2026, le squadre africane qualificate
Senegal
La nazionale si è qualificata con autorità per il Mondiale 2026 chiudendo il girone CAF con zero sconfitte e con un clamoroso 4‑0 sulla Mauritania. Al centro del progetto c’è il difensore‑capitano Kalidou Koulibaly, il quale ha corroborato la solidità della squadra e la forza del gruppo nel proteggere il loro “status” continentale durante le eliminatorie.
Egitto
La nazionale egiziana ha strappato il pass per il Mondiale 2026 grazie a un’ampia vittoria 3‑0 contro il Gibuti, con Mohamed Salah protagonista con una doppietta decisiva. Il capitano del Liverpool ha guidato l’attacco per tutta la qualificazione, segnando 9 gol in campagna: un punto di forza cruciale per il ritorno dei “Faraoni” al grande palcoscenico mondiale dopo il forfait del 2022.
Marocco
La nazionale del Marocco si è confermata molto insidiosa e ha staccato il pass per il Mondiale 2026 senza troppi problemi, chiudendo il girone con un perentorio 5‑0 sul Niger che le ha permesso di centrare un record perfetto (6 vittorie su 6). Competitiva da anni — come dimostrato dalla storica semifinale al Qatar 2022 — l’“Atlas Lions” si presentano agli imminenti Mondiali come una delle favorite africane.
L'impresa Capo Verde e il ritorno della Costa d'Avorio
Costa d'Avorio
Gli “Elefanti” ritorneranno al Mondiale dopo 12 anni, grazie al 3‑0 decisivo sul Kenya nell’ultima giornata di qualificazione. Sotto la guida di Emerse Faé, la squadra ha mostrato grande compattezza difensiva (non ha subito gol per tutta la fase), con Franck Kessié ed Amad Diallo protagonisti nella vittoria decisiva.
Algeria
I biancoverdi torneranno al Mondiale dopo 12 anni d’assenza, grazie a un netto 3‑0 contro la Somalia che ha garantito il primo posto nel girone. A guidare la squadra c’è il capitano Riyad Mahrez, la cui classe offensiva è risultata decisiva nella qualificazione, ma anche altri talenti sono da tenere d'occhio.
Tunisia
La nazionale ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 grazie a un gol al 94′ di Mohamed Ali Ben Romdhane nella vittoria 1‑0 contro la Guinea Equatoriale. Ha chiuso il girone H senza subire nemmeno un gol, dimostrando grande solidità difensiva sotto la guida del ct Sami Trabelsi.
Sudafrica
I “Bafana Bafana” grazie alla convincente vittoria per 3‑0 contro il Rwanda, che le ha permesso di vincere il girone C, hanno conquistato l'accesso alla fase finale del torneo. È il loro primo approdo ai Mondiali dopo 16 anni (l’ultima volta parteciparono da paese ospitante nel 2010), e il ct Hugo Broos ha elogiato il movimento: “Lavoro di tre anni che finalmente dà i suoi frutti”.
Capo Verde
La nazionale di Capo Verde ha compiuto un’impresa storica qualificandosi per la prima volta al Mondiale 2026 grazie al 3‑0 su Eswatini. Con soli 525.000 abitanti, diventa la seconda nazione meno popolosa nella storia a partecipare a una Coppa del Mondo.
Ghana
La nazionale del Ghana (i “Black Stars”) si è qualificata al Mondiale 2026 vincendo 1‑0 contro le Comore, grazie a un gol decisivo di Mohammed Kudus, gioiello della squadra. Dopo il mancato accesso alla Coppa d’Africa, questo traguardo rappresenta una forte rivincita sotto la guida del Ct Otto Addo.
Mondiale 2026, le nazionali delle Americhe qualificate
Panama
La nazionale ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 battendo 3‑0 l’El Salvador nell’ultima giornata del girone CONCACAF. Per Panama è il secondo accesso iridato dopo il debutto nel 2018, e la squadra guidata da Thomas Christiansen ha mostrato compattezza e determinazione nel girone.
Haiti
La nazionale torna al Mondiale dopo 52 anni di assenza, grazie a una vittoria decisiva per 2‑0 contro il Nicaragua. Nonostante le gravi tensioni interne, il CT Sébastien Migné ha guidato un gruppo compatto, con giocatori come Louicius Deedson protagonisti della storica qualificazione.
Curacao
La nazionale di Curaçao ha scritto la storia qualificandosi per il primo Mondiale della sua esistenza grazie a un 0‑0 decisivo contro la Giamaica, completando una fase di qualificazione da imbattuta. Con appena 156.000 abitanti è ora il paese più piccolo di sempre ad aver raggiunto una Coppa del Mondo.
L'Argentina di Messi, il Brasile di Ancelotti e la sorpresa Ecuador
Argentina
La nazionale argentina, campione del mondo in carica, ha conquistato con tranquillità la qualificazione al Mondiale 2026 al primo posto. Da non dimenticare il netto 4‑1 contro il Brasile, con gol di Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone. Il prossimo torneo in Usa-Messico-Canada dovrebbe essere l'ultimo tango di Messi con l'albiceleste, in attesa di una sua conferma ufficiale. "Ci sarò solo se in ottime condizioni" ha detto la Pulce. I cittadini pregano.
Brasile
La nazionale del Brasile, sotto la guida del neo Ct Carlo Ancelotti, ha centrato la qualificazione al Mondiale 2026 con una vittoria per 1‑0 sul Paraguay: decisivo un gol di Vinícius Júnior. Ancelotti ha promesso un progetto ambizioso: vuole riportare la Seleção ai fasti mondiali (dopo un girone di qualificazione complicato), affermando che “c’è sempre una prima volta” che un tecnico straniero possa portare la verdeoro al successo.
Colombia
La nazionale, guidata da Néstor Lorenzo, ha staccato il pass per il Mondiale 2026 dopo un netto 3‑0 sulla Bolivia, con gol di James Rodríguez, Jhon Córdoba e Juan Fernando Quintero. Tornano dunque i Cafeteros a una Coppa del Mondo dopo la mancata qualificazione per il Qatar 2022, forti di un mix di esperienza e talento: su tutti Luis Díaz del Bayern Monaco.
Ecuador
L’Ecuador è forse la sorpresa più solida delle qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026: ha concluso al secondo posto nonostante una penalizzazione di -3 punti inflitta dal CAS per la documentazione irregolare sul passaporto di Byron Castillo.
Il merito è soprattutto della sua difesa super compatta (solo 5 gol subiti) e della leadership di veterani come Enner Valencia.
Le altre sudamericane qualificate al Mondiale
Uruguay
La nazionale dell’Uruguay, guidata da Marcelo Bielsa, ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 con un netto 3‑0 contro il Perù. Dopo l’era di Suarez, Godín e Cavani, la Celeste punta tutto su personalità (Valverde) e creatività (De Arrascaeta) per tornare protagonista sul palcoscenico iridato.
Paraguay
La nazionale del Paraguay, dopo 16 anni di assenza, è tornata al Mondiale 2026 grazie a un pareggio 0‑0 con l’Ecuador che ha garantito il sesto posto utile nel girone CONMEBOL. È una rivincita prestigiosa per la “Albirroja”, definita “cuore guaraní” anche dal presidente del paese, che ha poi proclamato giorno festivo in tutto il Paese.
La Nuova Zelanda rappresenta l'Oceania
Nuova Zelanda
La nazionale ha conquistato il pass per i Mondiali dopo 16 anni: ha conquistato il primo posto nell’Oceania battendo Nuova Caledonia 3‑0 nella finale qualificatoria. Questa è la loro terza partecipazione assoluta, grazie anche all’espansione del torneo a 48 squadre.
Spagna, Inghilterra e Francia: le dominatrici europee
Spagna
La Roja ha conquistato ufficialmente il pass per il Mondiale 2026 con un pareggio per 2‑2 con la Turchia, chiudendo imbattuta il girone E. Si tratta del loro 13° Mondiale consecutivo, dopo una qualificazione solida (21 gol segnati e solo 2 subiti) sotto la guida di Luis de la Fuente e una serie di talenti, con la stella di Yamal che continua a brillare.
Francia
I transalpini hanno staccato il pass per il Mondiale 2026 con un netto 4‑0 contro l’Ucraina, grazie a una doppietta di Kylian Mbappé. Dal girone D — dominato dai Blues — emerge la voglia di chiudere in bellezza l’era di Didier Deschamps, che ha confermato che il 2026 sarà il suo ultimo torneo da Ct, per poi lasciare lo scettro a Zidane.
Inghilterra
La nazionale guidata da Thomas Tuchel, ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 con un percorso perfetto: 8 vittorie su 8 partite, nessun gol subito e una prova di grande solidità difensiva. Il capitano Harry Kane è stato decisivo anche nell’ultimo match, confermandosi leader indiscusso e trascinatore nella corsa verso la Coppa del Mondo.
Olanda
Gli Orange hanno concretizzato la qualificazione al Mondiale 2026 vincendo per 4‑0 contro la Lituania e chiudendo al primo posto il suo girone (Gruppo G). Guidata da Ronald Koeman, l’Olanda ha impressionato con un gioco rapido e fluido: tra i protagonisti ci sono Virgil van Dijk, leader difensivo, e talenti come Xavi Simons e Reijnders, oltre l'intramontabile Depay.
Il Portogallo di CR7 e le europee già qualificate
Portogallo
La nazionale portoghese ha strappato la qualificazione al Mondiale 2026 con un netto 9‑1 contro l’Armenia, dimostrando tutta la sua potenza offensiva. Tuttavia, la serenità del gruppo è stata scossa dall’espulsione di Cristiano Ronaldo contro l’Irlanda: il capitano ha ricevuto il primo rosso in 226 presenze per una gomitata, e ora rischia di saltare l’esordio iridato se la squalifica verrà estesa anche nella fase finale.
Belgio
I “Red Devils” hanno centrato la qualificazione per il Mondiale 2026 terminando in testa il Gruppo J (nonostante tre pareggi) con una larga vittoria per 7‑0 contro il Liechtenstein nell’ultima giornata. La squadra di Rudi Garcia punta su un mix di esperienza e gioventù, con Kevin De Bruyne (sperando recuperi dall'infortunio) e Youri Tielemans come riferimenti del centrocampo e la stella Doku pronta a sprintare.
Germania
I tedeschi hanno staccato il pass per il Mondiale 2026 con un perentorio 6‑0 contro la Slovacchia, chiudendo al primo posto il Gruppo A. Il Ct Julian Nagelsmann ha elogiato lo spirito della squadra, mentre la giovane promessa Assan Ouedraogo, al debutto in nazionale, ha segnato un gol al suo primo pallone toccato.
Svizzera
La nazionale elvetica ha conquistato la qualificazione al Mondiale 2026, chiudendo da prima il Gruppo B con una campagna imbattuta. Il capitano Granit Xhaka, di nuovo nel mirino della Juve, ha lodato la consistenza del gruppo, che ha chiuso con una differenza reti molto positiva (+12).
Croazia
I croati si sono qualificati per il Mondiale 2026 battendo 3‑1 le Isole Faroe, assicurandosi il primo posto nel girone L.
Capitan Luka Modrić, ormai 40enne, guiderà probabilmente la Croazia a un’altra grande avventura iridata.
Austria
La nazionale austriaca è tornata al Mondiale 2026 con un pareggio per 1‑1 contro la Bosnia, grazie a un gol decisivo di Michael Gregoritsch al 77′.È il loro primo Mondiale dal 1998, e la squadra guidata da Ralf Rangnick si affida all’esperienza di giocatori come David Alaba, Marko Arnautović e Marcel Sabitzer per fare bella figura.
Norvegia
La Norvegia ha dominato il girone I delle qualificazioni per il Mondiale 2026, vincendo tutte le partite, compresi due scontri chiave contro l’Italia (3‑0 a Oslo e 4‑1 a San Siro). Al centro del progetto c’è Erling Haaland, autore di gol decisivi, sostenuto da Nusa, scheggia impazzita, e Sorloth. In attessa anche del rientro di Odegaard.
Scozia
Gli scozzesi, guidati da Steve Clarke, hanno conquistato la qualificazione al Mondiale 2026 vincendo il Gruppo C. Scott McTominay è stato decisivo con una meraviglia in rovesciata all’inizio dell’ultima gara contro la Danimarca, dando il via alla rimonta storica che ha portato i suoi ai Mondiali dopo 28 anni.
