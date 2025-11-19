Storia Curacao, il paese più piccolo di sempre al Mondiale: c'è un ex Juve! Le nazionali qualificate

Curacao strappa un pareggio 0-0 contro la Giamaica e diventa la nazione più piccola al mondo per popolazione a qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo chiudendo al primo posto e senza sconfitte il Gruppo B di qualificazione della Concacaf. Inoltre, con soli 444 chilometri quadrati, è il Paese più piccolo anche per superficie a giocare un Mondiale. La squadra dell'isola caraibica ha ottenuto questo storico risultato nonostante l’assenza del suo allenatore Dick Advocaat in panchina. Il 78enne, che in carriera ha guidato anche le nazionale olandese in tre diverse occasioni oltre a Corea del Sud, Belgio e Russia, è dovuto tornare nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana per motivi familiari. Secondo l’ufficio centrale di statistica di Curaçao, il paese ha una popolazione di 156.115 abitanti. L’Islanda, con poco più di 350mila abitanti, era a oggi la nazione meno popolosa ad aver raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo quando si qualificò per il torneo in Russia nel 2018. Uno dei protagonisti della qualificazione di Curacao è Livano Comenencia, alla Juve Next Gen dal 2023 al 2025, passato in estate allo Zurigo a titolo definitivo. Nei suoi due anni a Torino, il centrocampista classe 2004 ha totalizzato 70 presenze trovando in tre occasioni la via della rete, tutte nella stagione 2023-24, quando ha messo a referto due gol in Serie C e uno nella Coppa Italia di categoria. Ora, però, festeggia con la propria Nazionale lo storico pass per i Mondiali 2026 che si giocheranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti.