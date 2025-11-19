Storia Curacao, il paese più piccolo di sempre al Mondiale: c'è un ex Juve! Le nazionali qualificate

Curacao strappa un pareggio 0-0 contro la Giamaica e diventa la nazione più piccola al mondo per popolazione a qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo chiudendo al primo posto e senza sconfitte il Gruppo B di qualificazione della Concacaf. Inoltre, con soli 444 chilometri quadrati, è il Paese più piccolo anche per superficie a giocare un Mondiale. La squadra dell'isola caraibica ha ottenuto questo storico risultato nonostante l’assenza del suo allenatore Dick Advocaat in panchina. Il 78enne, che in carriera ha guidato anche le nazionale olandese in tre diverse occasioni oltre a Corea del Sud, Belgio e Russia, è dovuto tornare nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana per motivi familiari. Secondo l’ufficio centrale di statistica di Curaçao, il paese ha una popolazione di 156.115 abitanti. L’Islanda, con poco più di 350mila abitanti, era a oggi la nazione meno popolosa ad aver raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo quando si qualificò per il torneo in Russia nel 2018. Uno dei protagonisti della qualificazione di Curacao è Livano Comenencia, alla Juve Next Gen dal 2023 al 2025, passato in estate allo Zurigo a titolo definitivo. Nei suoi due anni a Torino, il centrocampista classe 2004 ha totalizzato 70 presenze trovando in tre occasioni la via della rete, tutte nella stagione 2023-24, quando ha messo a referto due gol in Serie C e uno nella Coppa Italia di categoria. Ora, però, festeggia con la propria Nazionale lo storico pass per i Mondiali 2026 che si giocheranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti.
Anche Panama e Haiti al Mondiale
Insieme a Curacao nella notte hanno strappato il pass per la manifestazione anche Panama e Haiti: salgono così a 42 (su 48 totali) sicure di partecipare alla Coppa del Mondo. Nel girone A è il Panama, con 12 punti, a ottenere la qualificazione diretta. Netto 3-0 casalingo a El Salvador (reti di Blackman, Davis e Puma), mentre il Suriname perde 3-1 in Guatemala, chiude al secondo posto ed è costretto ad accontentarsi degli spareggi. Nel girone C è Haiti a qualificarsi, grazie al 2-0 casalingo rifilato al Nicaragua (reti di Deedson e Providence), ma anche allo 0-0 con cui Costa Rica ha bloccato l'Honduras. Per Haiti seconda partecipazione a una finale Mondiale dopo quella del 1974.
Tutte le qualificate al Mondiale. E i playoff...
Oltre a Canada, Messico e Stati Uniti in quanto Paesi organizzatori, ecco le altre nazionali qualifcate.
AFC: Australia, Iran, Giappone, Giordania, Corea del Sud, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistan.
CAF: Algeria, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Ghana, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia.
CONCACAF: Curacao, Haiti, Panama.
CONMEBOL: Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.
OFC: Nuova Zelanda.
UEFA: Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Scozia, Spagna, Austria, Belgio.
I playoff europei e gli spareggi intercontinentali
Ci sono ancora sei posti da assegnare. Due sono in palio nei playoff intercontinentali, che vedranno sei nazionali sfidarsi in un mini torneo a fine marzo: Bolivia, Nuova Caledonia, Giamaica e Suriname, Repubblica Democratica del Congo e Iraq. Gli altri 4 pass saranno assegnati dai playoff europei, con 16 nazionali: Italia, Slovacchia, Kosovo, Danimarca, Ucraina, Turchia, Irlanda, Polonia, Bosnia-Erzegovina, Galles, Albania, Repubblica Ceca, Romania, Svezia, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord.
Curacao strappa un pareggio 0-0 contro la Giamaica e diventa la nazione più piccola al mondo per popolazione a qualificarsi per la fase finale della Coppa del Mondo chiudendo al primo posto e senza sconfitte il Gruppo B di qualificazione della Concacaf. Inoltre, con soli 444 chilometri quadrati, è il Paese più piccolo anche per superficie a giocare un Mondiale. La squadra dell'isola caraibica ha ottenuto questo storico risultato nonostante l’assenza del suo allenatore Dick Advocaat in panchina. Il 78enne, che in carriera ha guidato anche le nazionale olandese in tre diverse occasioni oltre a Corea del Sud, Belgio e Russia, è dovuto tornare nei Paesi Bassi lo scorso fine settimana per motivi familiari. Secondo l’ufficio centrale di statistica di Curaçao, il paese ha una popolazione di 156.115 abitanti. L’Islanda, con poco più di 350mila abitanti, era a oggi la nazione meno popolosa ad aver raggiunto la fase finale della Coppa del Mondo quando si qualificò per il torneo in Russia nel 2018. Uno dei protagonisti della qualificazione di Curacao è Livano Comenencia, alla Juve Next Gen dal 2023 al 2025, passato in estate allo Zurigo a titolo definitivo. Nei suoi due anni a Torino, il centrocampista classe 2004 ha totalizzato 70 presenze trovando in tre occasioni la via della rete, tutte nella stagione 2023-24, quando ha messo a referto due gol in Serie C e uno nella Coppa Italia di categoria. Ora, però, festeggia con la propria Nazionale lo storico pass per i Mondiali 2026 che si giocheranno dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti.
Anche Panama e Haiti al Mondiale
Insieme a Curacao nella notte hanno strappato il pass per la manifestazione anche Panama e Haiti: salgono così a 42 (su 48 totali) sicure di partecipare alla Coppa del Mondo. Nel girone A è il Panama, con 12 punti, a ottenere la qualificazione diretta. Netto 3-0 casalingo a El Salvador (reti di Blackman, Davis e Puma), mentre il Suriname perde 3-1 in Guatemala, chiude al secondo posto ed è costretto ad accontentarsi degli spareggi. Nel girone C è Haiti a qualificarsi, grazie al 2-0 casalingo rifilato al Nicaragua (reti di Deedson e Providence), ma anche allo 0-0 con cui Costa Rica ha bloccato l'Honduras. Per Haiti seconda partecipazione a una finale Mondiale dopo quella del 1974.