Il ct dell'Irlanda del Nord O'Neill: "Italia difficile, ma partire sfavoriti può essere un vantaggio"

Irlanda del Nord, le dichiarazioni del ct O 'Neill

Queste le parole del commissario tecnico dell'Irlanda del Nord a Sky Sport al termine della cerimonia dei sorteggi: "Penso che qualunque squadra che avessimo preso sarebbe stata complicata. Sarà bello giocare contro una delle più grandi nazionali di sempre. Sarà difficile ma l'essere sfavoriti possiamo sfruttarlo come un vantaggio. Il 4-1 subito dall'Italia contro la Norvegia? L'Italia è molto forte, la Norvegia è fortissima, ha giocatori come Haaland ed è in una forma stratosferica. ma questo non toglie nulla alla forza dell'Italia. Solo una poteva andare direttamente al Mondiale".

Le reazioni dall'Irlanda del Nord

In Irlanda del Nord la notizia non è stata presa con il sorriso. Il giornalista Adam McKendry del quotidiano "Belfast Telegraph", per esempio ha scritto: "Si tratta del peggior sorteggio possibile, poiché, nonostante le difficoltà, l'Italia è ancora una delle migliori nazioni del calcio mondiale ed è la squadra meglio classificata che avrebbe potuto pescare dalla prima fascia". Il portale locale "News Letter" ha analizzato la difficile tradizione nei confronti diretti: "Si può sostenere che si tratti del sorteggio più difficile che l'Irlanda del Nord avrebbe potuto affrontare, avendo vinto solo una volta contro gli Azzurri in 11 partite: è accaduto addirittura nel 1958".