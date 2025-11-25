L'Italia in quarta fascia ai Mondiali 2026: sorteggio gironi ufficiale, le possibili avversarie

A meno di 200 giorni dall'inizio della prima Coppa del Mondo FIFA a 48 squadre, è stata confermata la procedura per determinare la composizione dei dodici gironi da quattro squadre ciascuno per la prima fase del torneo. Il sorteggio finale, uno dei momenti più emozionanti sulla strada verso il titolo mondiale, riunirà gli allenatori e i dirigenti di tutte le squadre qualificate, e di quelle ancora in lizza, venerdì 5 dicembre, presso il prestigioso "John F. Kennedy Center for the Performing Arts" di Washington, dove incontreranno i loro rivali nella lotta per raggiungere la gloria. La procedura di estrazione finale stabilisce che i Paesi ospitanti ( Canada, Messico e Stati Uniti ) saranno assegnati alla fascia 1; mentre le altre squadre 39 qualificate saranno distribuite in quattro urne da dodici ciascuna, a seconda della classifica mondiale maschile FIFA/Coca-Cola pubblicata mercoledì 19 novembre.Infine, i due posti riservati alle squadre del torneo di qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026, nonché i quattro posti corrispondenti alle qualificazioni europee, saranno assegnati alla fascia 4.

Mondiali 2026: le fasce

Questi i gruppi. Fascia 1: Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Germania. Fascia 2: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Repubblica Popolare dell'Iran, Repubblica di Corea, Ecuador, Austria e Australia. Fascia 3: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica. Fascia 4: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Nuova Zelanda, squadre A, B, C e D delle qualificazioni europee, squadre 1 e 2 del torneo di qualificazione FIFA. Nell'Urna 1, Canada, Messico e Stati Uniti, in qualità di nazioni ospitanti, saranno identificati da palline di colore diverso. Secondo il calendario delle partite pubblicato il 4 febbraio 2024, al Messico verrà assegnata la posizione A1 (pallina verde), al Canada la posizione B1 (pallina rossa) e agli Stati Uniti la posizione D1 (pallina blu). Le altre nove squadre dell'Urna 1 saranno identificate da nove palline dello stesso colore e saranno automaticamente assegnate alla posizione 1 del girone in cui saranno sorteggiate.

Sorteggio, le restrizioni

Per garantire l'equilibrio competitivo, sono stati istituiti due gironi separati fino alle semifinali nel calendario delle partite. Per ottenere una distribuzione equilibrata delle squadre, sono state applicate le seguenti restrizioni al sorteggio per le prime quattro squadre del ranking mondiale maschile FIFA/Coca-Cola: la squadra prima in classifica (Spagna) e la seconda in classifica (Argentina) saranno assegnate in modo casuale in gironi opposti. Lo stesso principio verrà applicato alle squadre terza e quarta in classifica (rispettivamente Francia e Inghilterra). Pertanto, se le prime due squadre del ranking mondiale concludono la fase a gironi al primo posto nei rispettivi gironi, non si affronteranno prima della finale.