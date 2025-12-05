Diretta sorteggio Mondiali 2026: gironi, tabellone e possibili avversari dell'Italia

WASHINGTON (Stati Uniti) - I Mondiali 2026 cominciano oggi. A Washington si terranno i sorteggi della competizione intercontinentale che per la prima volta verrà ospitata in tre paesi: Stati Uniti , Canada e Messico . Il Mondiale 2026, inoltre, sarà il più numeroso di sempre con 48 squadre divise in 12 gruppi con il via l'11 giugno in Messico e finale a Los Angeles il 19 luglio. Il sorteggio seguirà una procedura tennistica a partire dalle 'teste di serie', big inserite in prima fascia che saranno distribuite in due percorsi diversi. Da ricordare che nessun girone potrà contenere più di una squadra della stessa Confederazione ad eccezione delle europee, rappresentate da 16 squadre. Ecco perché quattro gruppi ne ospiteranno per forza due.

Sul palco Lauryn Hill

Sul palco di Washington si esibisce Lauryn Hill, famosa rapper e cantautrice statunitense.

I primi tre sorteggi

Gruppo A: Messico

Gruppo B: Canada

Gruppo D: Usa

Inizia il sorteggio

Infantino con la coppa del Mondo, il pallone ufficiale della competizione e le urne per il sorteggio presenta sul palco i presidenti di Messico, Canada e Stati Uniti. Mark Carney, Claudia Sheinbaum e Donald Trump saranno i protagonisti del sorteggio.

Scaloni riconsegna la Coppa

Nicole Scherzinger e Robbie Williams si esibiscono con la canzone ufficiale della prossima Coppa del Mondo 2026 dal titolo "Desire". Dopo il premio a Donald Trump per la pace, consegnato direttamente da Infantino, Scaloni riconsegna il trofeo conquistato in Qatar nel 2022: "La nostra squadra ha affrontato grandi difficoltà, pensavamo che non saremmo potuti arrivare alla fine e invece ci abbiamo provato e ce l'abbiamo fatta".

La presentazione di Infantino

A fare gli onori di casa il presidente della Fifa Gianni Infantino: "Buonasera in tutte le lingue del mondo e ovviamente nella lingua del calcio che è la lingua della passione, dell'amore e della felicità. La Fifa è il fornitore della felicità da oltre 100 anni. Prima di iniziare vorrei ringraziare gli ospiti speciali dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la sua first lady, alla Presidente del Messico Claudia Sheinbaum e al Presidente del Canada Mark Carney. Siamo qui per il sorteggio della Coppa del Mondo, il più grande evento sportivo che il mondo abbia mai visto. £ paesi ospitanti, 16 città e 48 squadre che si sfideranno per diventare campioni del mondo. Sarà un'estate bellissima, unica, stellare, perché avremo 7 milioni di persone a riempire gli stadi, 6 miliardi di persone che ci seguiranno da tutto il mondo. 104 Superbowl in un mese, questa la scala dell'evento che abbiamo organizzato. E oggi siamo qui per celebrare un grande evento, ma non è un sorteggio normale. Qui negli Stati Uniti dobbiamo fare un grande show. Prima abbiamo avuto Bocelli, tre grandi presentatori e grandi protagonisti dello sport che saranno protagonisti durante il sorteggio".

Bocelli apre la cerimonia

Con la voce di Andrea Bocelli si apre la cerimonia del sorteggio alla prossima Coppa del Mondo in Stati Uniti, Messico e Canada. Tra poco tutti gli accoppiamenti: sul palco Heidi Klum, top model e personalità televisiva, insieme al comico Kevin Hart e all'attore Danny Ramirez

Dove vedere il sorteggio dei Mondiali?

Il sorteggio dei gironi della Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà oggi, venerdì 5 dicembre, alle 18:00 italiane presso il John F. Kennedy Center di Washington e verrà trasmesso in diretta streaming su DAZN, con possibilità di visione gratuita grazie all'evento live aperto sulla piattaforma

L'Italia sarà una X

Nell'urna dalla quarta fascia ci sarà anche l'Italia che, tuttavia, dovrà guadagnarsi la qualificazione attraverso i playoff di marzo come altre 21 Nazionali che si giocheranno gli spareggi dall'Europa (16 squadre) al Playoff Interzonale (6). Gli Azzurri di Gattuso scenderanno in campo giovedì 26 marzo 2026 a Bergamo contro l'Irlanda del Nord nella semifinale playoff. In caso di vittoria, poi, la finale si giocherà martedì 31 marzo sul campo della vincente di Galles-Bosnia.

Ad accomunare le 21 squadra anche la fascia d'appartenenza al sorteggio, la quarta.

Italia, migliore e peggiore girone

In attesa del sorteggio, e con la speranza che gli Azzurri stacchino il pass, ecco il migliore ed il peggiore scenario per l'Italia.

MIGLIORE: Canada, Australia e Sudafrica

PEGGIORE: Argentina, Marocco e Norvegia

Chi è la favorita? Le previsioni Opta

Il supercomputer Opta ha elaborato le prime previsioni in vista della Coppa del Mondo della prossima estate dove la Spagna di Lamine Yamal è la nazionale con la probabilità più alta di vittoria pari al 17% seguita dalla Francia di Mbappé (14,1%) e dall'Inghilterra (11,8%). Giù dal podio i campioni del mondo in carica dell'Argentina con l'8,7% davanti alla Germania (7,15%) e al Portogallo di Cristiano Ronaldo (6,6%)

Le fasce dei sorteggi

Nella prima fanno parte i tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) insieme alle qualificate dal ranking Fifa più alto: Canada, Messico, USA, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio, Germania

Seconda: Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria, Australia

Terza: Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d'Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita, Sudafrica

Quarta: Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda, vincitrici dei playoff Europei A, B, C e D, vincitore dei torneo Play-Off FIFA 1, 2