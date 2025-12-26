Mondiale 2026, il caldo primo avversario da battere: uno studio identifica 6 città “ad alto rischio"

Al Mondale di calcio 2026 (11 giugno-19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada) il primo avversario da battere potrebbero essere le alte temperature. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Biometeorology segnala "serie preoccupazioni per la salute di giocatori e arbitri legate al caldo estremo" e identifica sei città ospitanti "ad alto rischio": Monterrey (Messico), Miami, Kansas City, Boston, New York e Philadelphia. L'afoso Mondiale per Club di quest'anno, giocato negli Stati Uniti, é stato un antipasto di tali condizioni a volte estreme. La Fifa ha infatti deciso che la "cooling break" (l'interruzione del gioco, una per tempo, per permettere ai giocatori di rinfrescarsi), che in precedenza dipendeva dalle condizioni meteo, sarà automatica.