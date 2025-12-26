Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mondiale 2026, il caldo primo avversario da battere: uno studio identifica 6 città “ad alto rischio"

Una ricerca pubblicata sull'International Journal of Biometeorology segnala "serie preoccupazioni per la salute di giocatori e arbitri"
2 min

Al Mondale di calcio 2026 (11 giugno-19 luglio negli Stati Uniti, Messico e Canada) il primo avversario da battere potrebbero essere le alte temperature. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Biometeorology segnala "serie preoccupazioni per la salute di giocatori e arbitri legate al caldo estremo" e identifica sei città ospitanti "ad alto rischio": Monterrey (Messico), Miami, Kansas City, Boston, New York e Philadelphia. L'afoso Mondiale per Club di quest'anno, giocato negli Stati Uniti, é stato un antipasto di tali condizioni a volte estreme. La Fifa ha infatti deciso che la "cooling break" (l'interruzione del gioco, una per tempo, per permettere ai giocatori di rinfrescarsi), che in precedenza dipendeva dalle condizioni meteo, sarà automatica.

Timore anche per gli spettatori

Come mostra il calendario del torneo, gli stadi climatizzati (Dallas, Houston, Atlanta) ospiteranno principalmente partite diurne, mentre altre si terranno in prima serata in zone ad alto rischio. Il sindacato dei giocatori professionisti (Fifpro) ha tuttavia raccomandato "di rinviare le partite" quando la temperatura supera i 28 gradi Celsius (82 gradi Fahrenheit). Ma timori coinvolgono anche gli spettatori negli stadi o nelle fan zone, soprattutto perché - a differenza dei giocatori fisicamente in forma - spesso presentano comorbilità che li rendono suscettibili al colpo di calore, che può essere fatale. In particolare quando non abituati al clima locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS