Infantino e i biglietti per il Mondiale 2026: "In 15 giorni abbiamo ricevuto 150 milioni di richieste"

Numeri impressionanti e prospettive globali: il Mondiale 2026 si annuncia come un evento senza precedenti . A sottolinearlo è stato Gianni Infantino durante il World Sport Summit di Dubai , dove il presidente della Fifa ha fornito dati clamorosi sull’interesse suscitato dalla vendita dei biglietti. Un successo che, secondo il n.1 del calcio mondiale, conferma la forza della Coppa del Mondo e la sua capacità di attrarre pubblico, investimenti e attenzione planetaria. Infantino ha poi risposto anche alle critiche legate all’eccesso di partite e al nuovo Mondiale per club.

Biglietti e potenza del Mondiale

Nel corso del suo intervento, Infantino ha voluto chiarire il dibattito esploso attorno a biglietti e prezzi, snocciolando cifre che parlano da sole. "Negli ultimi giorni – ha detto il presidente della Fifa – c'è stato un grande dibattito sui biglietti e sui loro prezzi. Come dicevo, abbiamo sei, sette milioni di biglietti in vendita". La fase iniziale di vendita è partita da circa due settimane e le aspettative erano già alte. "Ora ditemi, secondo voi, in queste due settimane, quante richieste di biglietti abbiamo ricevuto? Forse cinque milioni, forse dieci milioni, forse venti milioni". La risposta, però, ha superato ogni previsione: "In due settimane, in 15 giorni, abbiamo ricevuto 150 milioni di richieste di biglietti, quindi 10 milioni di richieste di biglietti ogni singolo giorno". Un dato che, per Infantino, certifica il valore globale dell’evento.

Sviluppo globale e Mondiale per club

Secondo il presidente Fifa, questi numeri confermano l’impatto planetario del Mondiale. "Questo dimostra quanto sia potente la Coppa del Mondo", ha spiegato, sottolineando come tra i Paesi più interessati ci siano Stati Uniti, Germania e Regno Unito. "Avremo dai sei ai sette milioni di persone negli stadi, ci saranno sei miliardi di persone che guarderanno da casa". Infantino ha poi replicato alle critiche sul sovraccarico di partite: "Forse in alcune parti del mondo c'è troppo calcio, ma sicuramente in altre parti del mondo non ce n'è abbastanza". Da qui l’impegno a "trovare il giusto equilibrio tra il calcio di club e il calcio delle nazionali", anche attraverso investimenti e le 100 accademie Fifa. Infine, sul Mondiale per club: "La Fifa per 120 anni si è concentrata sulle nazionali, è importante concentrarsi anche sui club", perché "tutti i giocatori giocano in un club".