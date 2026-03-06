Spot pubblicitari durante le partite dei Mondiali 2026: la rivoluzione del calcio in tv in stile Nba

Aria di rivoluzione in vista dei Mondiali 2026 che si disputeranno tra Messico, Stati Uniti e Canada. La FIFA ha dato l'ok per l'inserimento di spot pubblicitari all'interno delle partite ad opera dei vari broadcaster con cui sono stati stillati accordi. Queste pubblicità andranno in onda durante le nuove interruzioni decise proprio per questo Mondiale a metà di un tempo di gioco. Una scelta che richiama molto il ritmo tra partita e pubblicità che va in scena in NBA, dove tra un quarto e l'altro vanno in onda video pubblicitari. Questa scelta lascia ampio spazio a dubbi: innanzitutto perché si andrebbe a snaturare la struttura del gioco del calcio (due tempi da 45 minuti ciascuno, con un eventuale pausa per dissetarsi che non deve superare il minuto), in secundis perché potrebbe aprire contenziosi fra i vari sponsor.

Pause e spot: tra limitazioni...

Nel Mondiale 2026 sarà permesso ai vari broadcaster di interrompere la trasmissione della partita con degli spot pubblicitari durante le pause che ci saranno a metà di ogni tempo. Queste pause, come annunciato dallo stesso organo del calcio mondiale, dureranno tre minuti e non saranno dipendenti dalle condizioni atmosferiche o di temperatura, visto che saranno previste in tutte le partite della competizione. Le varie interruzioni saranno disponibili quindi per mandare in onda degli spot pubblicitari, così come si fa con gli intervalli, ma il via libera della FIFA ha in sé alcune limitazioni: l’inizio della pubblicità deve iniziare dopo i primi 20 secondi dal fischio dell’arbitro per l’inizio della pausa e la diretta della partita deve essere garantita con almeno 30 secondi di anticipo rispetto alla ripresa del gioco. Con queste indicazioni, la pausa pubblicitaria sarà di un massimo di due minuti e dieci secondi su un totale di tre minuti di interruzione. Inoltre, è consentita la trasmissione della pubblicità in una sola parte dello schermo o essere esclusivamente in audio. Se però le emittenti non interrompono completamente la trasmissione, potranno vendere quello spazio pubblicitario solo agli sponsor FIFA.

...e zone grigie

Questo via libera apre comunque un terreno molto delicato con i marchi che hanno sottoscritto contratti di sponsorizzazione per importanti cifre. Uno scenario potrebbe portare a vedere una pubblicità di un concorrente dello sponsor FIFA solamente perché d’accordo con il broadcaster, che potrebbe portare a un possibile scontro fra lo sponsor della competizione e la FIFA. Questo è vietato per quelle pubblicità che saranno mandate in onda su schermo condiviso o sovrapposto. In questo caso la pubblicità non potrà che essere di un marchio che ha già un accordo di sponsorizzazione con la federazione internazionale per i Mondiali. Ma rimane comunque la possibilità dell’emittente di mandare in onda, a schermo intero, una pubblicità di qualsiasi marchio durante le pause. Si tratta comunque di una prima volta assoluta per il mondo del calcio e nei prossimi mesi le varie emittenti decideranno come sfruttare questa possibilità stando bene attente alle limitazioni sopra spiegate, ma comunque avendo una certa libertà di scelta.