Ministro dello Sport dell’Iran annuncia: “Non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ai Mondiali"

L' Iran potrebbe rinunciare alla partecipazione ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Il ministro iraniano dello Sport Ahmad Donjamali ha infatti escluso la presenza della nazionale al torneo in un'intervista televisiva, nonostante l'invito arrivato dal presidente statunitense Donald Trump . Lo riporta la Frankfurter Allgemeine Zeitung . "Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza abbiamo le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", ha dichiarato Donjamali . In precedenza il presidente della Fifa, Gianni Infantino , aveva riferito che Trump aveva assicurato la possibilità per la nazionale iraniana di partecipare al torneo nonostante il conflitto in Medio Oriente. "Durante i colloqui il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a prendere parte al torneo negli Stati Uniti", ha detto Infantino, sottolineando che "un evento come la Coppa del Mondo serve più che mai a unire le persone".

Donjamali: "Non ci sono le circostanze per partecipare"

Più fuori che dentro. Se nei giorni scorsi il presidente federale Mehdi Taj si era detto abbastanza pessimista sulla partecipazione dell'Iran alla prossima Coppa del Mondo di calcio che si giocherà in estate fra Canada, Usa e Messico, tocca ora al ministro dello Sport Ahmad Donjamali rincarare la dose: "Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza ci sarebbero le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo", le sue frasi in un'intervista televisiva e riportate dal quotidiano tedesco "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Donjamali parla di "azioni malvagie compiute contro l'Iran" e sottolinea che "negli ultimi otto o nove mesi ci sono state imposte due guerre e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Per questo motivo non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare". Il "Faz" specifica che non è ancora chiaro se quanto annunciato del ministro iraniano sia una presa di posizione definitiva o meno, di certo stona con quanto dichiarato qualche ora fa da Gianni Infantino, presidente della Fifa.

Infantino: "Trump ha ribadito il benvenuto alla nazionale iraniana"

Sono in guerra, ma nonostante tutto Donald Trump assicura il benvenuto degli Stati Uniti alla nazionale iraniana per il Mondiale di questa estate. Almeno questa è la rassicurazione del numero 1 della Fifa, Gianni Infantino, che in un post su Instagram spiega: "Questa sera ho incontrato il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, per discutere lo stato dei preparativi per l'imminente Coppa del Mondo Fifa, anche in considerazione del crescente entusiasmo con il via in programma tra soli 93 giorni. Abbiamo anche parlato della situazione attuale in Iran e del fatto che la squadra iraniana si sia qualificata per partecipare ai Mondiali del 2026 - racconta Infantino -. Durante le discussioni, il presidente Trump ha ribadito che la squadra iraniana è naturalmente la benvenuta a competere nel torneo negli Stati Uniti". Un annuncio importante quello del numero 1 della Fifa che poi aggiunge: "Abbiamo tutti bisogno di un evento come la Coppa del Mondo per unire le persone ora più che mai, ringrazio sinceramente il presidente degli Stati Uniti per il suo sostegno, poiché dimostra ancora una volta che il calcio unisce il mondo".