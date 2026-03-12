Trump caccia l'Iran dai Mondiali! "Non deve partecipare, ne va della loro vita"

"La nazionale di calcio iraniana è benvenuta ai Mondiali, ma non credo sia appropriato che siano lì, per la loro vita e sicurezza". Lo scrive Donald Trump su Truth. Le parole di Trump arrivano il giorno dopo l'uscita del ministro iraniano dello Sport, Ahmad Donjamali, che aveva di fatto annunciato l'intenzione di non prendere parte al torneo: "Poiché questo governo corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza ci sarebbero le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo. Negli ultimi otto o nove mesi ci sono state imposte due guerre e diverse migliaia dei nostri cittadini sono stati uccisi. Per questo motivo non abbiamo assolutamente alcuna possibilità di partecipare".