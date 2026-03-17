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Brasile, Neymar escluso da Ancelotti: "Deluso e triste ma continuo a lavorare per esserci"

L'attaccante del Santos è attualmente fuori dalla lista dei convocati per il prossimo Mondiale stilata dal tecnico italiano
1 min
Brasile, Neymar escluso da Ancelotti: "Deluso e triste ma continuo a lavorare per esserci"© Getty Images

"Se riesce a essere al 100% quando ci sarà il Mondiale, può esserci. Deve continuare a lavorare e a giocare, mostrando le sue qualità e buone condizioni fisiche". Per Carlo Ancelotti questa è la strada che deve percorrere Neymar per entrare nella lista dei convocati per la Coppa del Mondo. Al momento l'attaccante del Santos è tra gli esclusi eccellenti per le due amichevoli che vedranno il Brasile affrontare la Francia il 26 marzo a Boston e la Croazia il 31 a Orlando.

Le parole di Neymar

"Non voglio rimanere in silenzio. Ovviamente sono deluso e triste per non essere stato convocato - la reazione di Neymar che era stato inserito nell'elenco dei pre-convocati del ct italiano, ma poi escluso dalla lista definitiva -. Ma resto concentrato: giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita.La lista definitiva deve ancora arrivare e io voglio centrare il mio obiettivo", le sue parole a Globoesporte, durante un evento della Kings League.

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