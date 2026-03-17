Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ramsey, l'ex Juve al capolinea: il Galles fa fuori il capitano per i playoff mondiali!

Il Ct Bellamy ha annunciato i 26 convocati in vista della sfida contro la Bosnia. Sull'ex bianconero: "Non spetta a me parlare del suo futuro "
2 min
GallesRamsey
© EPA
CARDIF (Galles) - Dopo i convocati dell'Irlanda del Nord, ecco quelli del Galles. Il Ct del Galles Craig Bellamy ha annunciato i 26 giocatori in vista dei match validi per i playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. Il Ct ha richiamato il portiere Danny Ward (Wrexham) e l'attaccante Rabbi Matondo (Rangers) nella rosa, ma il trio di veterani composto da Ben Davies, Chris Mepham e Kieffer Moore è fuori per infortunio.
È la prima volta in questa stagione che Matondo e Ward figurano nella rosa mentre non ci sarà il capitano Aaron Ramsey. L'ex Juventus è ancora senza squadra dopo aver lasciato i Pumas messicani a dicembre, la sua ultima partita ufficiale risale a settembre e Bellamy ha spiegato che: "Non gioca una partita ufficiale da sette mesi e non è in nessuna squadra. Non spetta a me parlare del suo futuro ma sono sicuro che la situazione si risolverà da sola". Il Galles affronterà la Bosnia al Cardiff City Stadium giovedì 26 marzo, con una potenziale finale degli spareggi contro l'Italia o l'Irlanda del Nord in programma martedì 31 marzo.

Galles, la lista dei 26 convocati

PORTIERI: Karl Darlow (Leeds United), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield United), Tom King (Everton)

DIFENSORI: Rhys Norrington-Davies (Queens Park Rangers), Jay Dasilva (Coventry City), Dylan Lawlor (Cardiff City), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Leeds United), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff City), Ethan Aampadu (Leeds United)

CENTROCAMPISTI: Josh Sheenan (Bolton Wanderers), Jordan James (Leicester City), Liam Cullen (Swansea City), Joel Colwill(Cardiff City),

ATTACCANTI: Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth), Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke City), Mark Harris (Oxford United), Lewis Koumas (Hull City), Dan James(Leeds United), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff City).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS