Ramsey, l'ex Juve al capolinea: il Galles fa fuori il capitano per i playoff mondiali!

È la prima volta in questa stagione che Matondo e Ward figurano nella rosa mentre non ci sarà il capitano Aaron Ramsey. L'ex Juventus è ancora senza squadra dopo aver lasciato i Pumas messicani a dicembre, la sua ultima partita ufficiale risale a settembre e Bellamy ha spiegato che: "Non gioca una partita ufficiale da sette mesi e non è in nessuna squadra. Non spetta a me parlare del suo futuro ma sono sicuro che la situazione si risolverà da sola". Il Galles affronterà la Bosnia al Cardiff City Stadium giovedì 26 marzo, con una potenziale finale degli spareggi contro l'Italia o l'Irlanda del Nord in programma martedì 31 marzo.
Galles, la lista dei 26 convocati
PORTIERI: Karl Darlow (Leeds United), Danny Ward (Wrexham), Adam Davies (Sheffield United), Tom King (Everton)
DIFENSORI: Rhys Norrington-Davies (Queens Park Rangers), Jay Dasilva (Coventry City), Dylan Lawlor (Cardiff City), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Leeds United), Neco Williams (Nottingham Forest), Ronan Kpakio (Cardiff City), Ethan Aampadu (Leeds United)
CENTROCAMPISTI: Josh Sheenan (Bolton Wanderers), Jordan James (Leicester City), Liam Cullen (Swansea City), Joel Colwill(Cardiff City),
ATTACCANTI: Harry Wilson (Fulham), David Brooks (Bournemouth), Nathan Broadhead (Wrexham), Brennan Johnson (Crystal Palace), Sorba Thomas (Stoke City), Mark Harris (Oxford United), Lewis Koumas (Hull City), Dan James(Leeds United), Rabbi Matondo (Rangers), Rubin Colwill (Cardiff City).