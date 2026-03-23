Anche per Italia - Irlanda del Nord sarà attivo “Connect Me Too” 

TORINO - In occasione della gara tra le nazionali di Italia e Irlanda del Nord, in programma giovedì 26 marzo 2026 allo stadio di Bergamo, tornerà nuovamente disponibile il servizio di audiodescrizione immersiva “Connect Me Too”. Rappresenta una soluzione ormai consolidata per l’inclusione delle persone con disabilità visiva, in grado di trasformare ogni partita in un’esperienza realmente condivisa e accessibile a tutti. Il sistema completamente digitale, fornito dal partner tecnologico CMT Translations, veicola una cronaca iper-descrittiva del match, compresi tutti gli elementi visivi e contestuali: movimenti dei giocatori, colore dei loro capelli, fantasia delle divise, dinamiche in panchina e atmosfera sugli spalti. Questo consente ai tifosi ciechi e ipovedenti di vivere l’esperienza allo stadio con pieno coinvolgimento. Per la prima volta, il servizio sarà disponibile anche per un folto numero di tifosi da casa, che potranno scegliere un’audiodescrizione professionale in alternativa alla cronaca televisiva o radiofonica

L’audiodescrizione sarà trasmessa live e senza delay, tramite la rete 5G e 4G. L’utente dovrà semplicemente scaricare sul proprio smartphone l’app “Connect Me Too” dal Play Store di Android o dall'Apple Store e collegare auricolari o cuffie. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita dell’accessibilità e dell’inclusione nel calcio promosso dalla Figc che, ancora una volta, dimostra grande attaccamento alla diffusione dei valori legati alla partecipazione più estesa.

Italia-Irlanda del Nord per ipovedenti e non vedenti

«In continuità dal 2022, siamo onorati di offrire anche in occasione della gara di play-off per il Mondiale 2026 Italia-Irlanda del Nord, il servizio audiodescrittivo ai tifosi non vedenti e ipovedenti. La nostra collaborazione con CMT Translations, oramai consolidata, rende tutto ciò possibile. Per questa gara, al fine di stringerci maggiormente attorno alla nostra nazionale vogliamo coinvolgere anche le persone che non potranno essere allo stadio e a cui sarà data la possibilità di collegarsi tramite l’app ricevendo l’audiodescrizione sul proprio smartphone anche da remoto seguendo alcuni semplici passaggi. È per noi motivo di grande orgoglio poter offrire questo servizio che spero possa essere apprezzato da tutti. La nostra vittoria più bella è quella scritta sul volto dei tifosi e dei loro cari, la cui emozione arriva dritta al cuore di ciascuno di noi», dichiara Edoardo Gargiullo, responsabile Ufficio Licenze Uefa e Sostenibilità Finanziaria e Coordinatore DAO della Figc.

«Gli audiodescrittori sono i nostri occhi: ci permettono di vivere ogni emozione dello sport, dal vivo o da casa. Per Italia - Irlanda del Nord, questa esperienza raggiunge un traguardo straordinario: per la prima volta, molti tifosi potranno accedervi anche da remoto, oltre a quelli che saranno presenti allo stadio, rendendola davvero a 360 gradi», riporta Francesco Cusati, vicepresidente Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Milano.

«La partita degli azzurri rappresenta un percorso di impegno e visione, oltre al risultato sportivo. Rendere il calcio più accessibile significa garantire a tutti la possibilità di vivere le emozioni della competizione, senza barriere. Siamo orgogliosi di contribuire a questo progetto come partner tecnologico», riferisce Tony D’Angelo, responsabile del progetto “Connect Me Too” per CMT Translations.

L’app “Connect Me Too” è già stata adottata in numerosi match calcistici della nazionale e dei principali club italiani di Seria A e B (Milan, Genoa, Inter, Lecce, Juventus, Reggiana, Hellas Verona, Napoli). Ma non è solo il mondo del calcio ad essersene servito: anche il basket (Libertas Livorno), la nazionale italiana di rugby e molteplici discipline invernali, che spaziano dal pattinaggio allo sci.