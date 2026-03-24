"Ancelotti presti attenzione", in Brasile è caso Neymar: il messaggio di Romario per il ct

Si infiamma polemica in Brasile per l'esclusione di Neymar dalla nazionale. L'asso brasiliano aveva commentato l'esclusione definendosi deluso e triste, ma pronto a lavorare al massimo per tornare nella Seleçao. E al fianco di O'Ney si sono schierati in tanti, l'ultimo Romario che critica apertamente il commissario tecnico Carlo Ancelotti. "La selezione è per i migliori e più talentuosi", ha dichiarato l'ex campione del mondo, sostenendo - come riportano i principali media brasiliani - che un giocatore come Neymar dovrebbe essere convocato anche senza essere al massimo della condizione.