Rudiger fuga i dubbi ed esce allo scoperto: "Sono in grande condizione. Per i compagni faccio tutto" 

BERLINO (Germania) - Il difensore del Real Madrid Toni Rüdiger, recentemente accostato alla Juventus, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung in cui ha parlato della sua forma fisica e della mentalità con cui affronta le partite, sempre al limite ma in modo sportivo ed accurato. L'ex Roma sta vivendo un gran momento di forma dopo aver stretto i denti a lungo: "Mi sento davvero bene e sono sollevato perché le mie cure mediche stanno iniziando a dare i loro frutti. Praticamente da agosto-settembre 2024 c'era sempre qualche problema. Ora finalmente posso tornare a giocare partite complete senza alcun tipo di fastidio fisico. La scorsa stagione potevo giocare ed allenarmi solo se prendevo antidolorifici. A gennaio di quest’anno sono peggiorato di nuovo e allora ho capito: ora devi fermarti, soprattutto pensando anche ai Mondiali dell’estate. Ma ora sì, sono di nuovo al 100% - aggiunge - Ho messo la mia salute in secondo piano e ho voluto essere al 100% per il Real Madrid, perché non c’è niente che odio di più che deludere i miei compagni. Lo rifarei? Probabilmente sì! Tuttavia, dopo il mio intervento nel 2025 mi sono detto chiaramente che davvero non ce la facevo più..."
Gioco troppo al limite? "Devi trasmettere un messaggio all'attaccante"
Colona dei Blancos ma spesso al centro delle polemiche per uno stile di gioco un po' troppo al limite: "Quando, come giocatore della nazionale, sei così criticato, ti fa riflettere. Se la critica viene espressa in modo serio e obiettivo, ovviamente la prendo sul serio, perché so bene di aver compiuto azioni che hanno chiaramente oltrepassato il limite. Questo mi spinge anche a cercare di essere ancora più concentrato. Non voglio essere fonte di problemi, ma apportare stabilità e sicurezza. Il dibattito mi ricorda che ho una responsabilità e che in alcuni momenti non sono stato all'altezza - aggiunge - Essere un difensore duro fa parte del mio DNA. Se vuoi essere uno specialista del uno contro uno a questi livelli, non puoi essere un compagno gentile. Devi trasmettere all'attaccante: “Oggi sarà una giornata sgradevole per te”. È una questione di mentalità. Se metto da parte quell’intensità, quella dedizione, quel gioco al limite, valgo solo la metà. Quella grinta è esattamente ciò che mi ha portato al Real Madrid. A Madrid apprezzano e celebrano proprio questo. Senza di essa non sarei qui, non avrei vinto due volte la Champions né avrei giocato così tante partite con la mia nazionale".
"Nove anni senza un rosso, non è un caso"
Rudiger si sofferma in maniera dettagliata sul suo gioco e sull'adattarsi in base all'avversario spiegando che: " È una questione di psicologia. Un attaccante vuole spazio, vuole tranquillità con la palla. Il mio compito è togliergli entrambe le cose, anche quando la palla non è nemmeno nelle vicinanze. Un piccolo contatto qui, un marcamento stretto là… bisogna essere sempre presenti. Il giusto grado di aggressività si impara con l'esperienza. Quando giochi contro un attaccante piccolo e veloce, devi difendere in modo diverso rispetto a uno alto 1,90. E ovviamente: se un avversario si scoraggia facilmente mentalmente, ne approfitto. Analizzo bene i giocatori prima - a volte preparo persino le mie analisi video - e so a chi devo mandare un messaggio fisico fin dall’inizio".
Ribadendo la sua totale attenzione quando è in campo: "Gioco con intensità, ma non sono assolutamente un rischio per le mie squadre. So perfettamente a che minuto siamo e cosa c’è in gioco. Nove anni senza un cartellino rosso in campo non sono un caso - l’ultimo risale al 2017, quando giocavo ancora con la Roma. Anche il mio numero di cartellini gialli è molto inferiore a quanto molti credano. Negli ultimi anni ho avuto una media di circa cinque a stagione in campionato."
Cosa deve fare la Germania per vincere il Mondiale?
La Germania partirà tra le favorite ai Mondiali stelle-strisce, ecco la ricetta del difensore ex Roma: "Dobbiamo tornare ad essere una squadra contro cui è estremamente scomodo giocare. Abbiamo tantissimo talento e tecnica, questo lo sanno tutti. Ma il talento da solo non vince i Mondiali. Dobbiamo ritrovare quella mentalità - nel senso buono del termine. Dobbiamo essere così difficili da affrontare che l'avversario non abbia nemmeno voglia di uscire dal tunnel. Se superiamo quel limite mentale e ognuno è disposto a fare il lavoro sporco per l'altro, allora saremo estremamente difficili da battere"
BERLINO (Germania) - Il difensore del Real Madrid Toni Rüdiger, recentemente accostato alla Juventus, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung in cui ha parlato della sua forma fisica e della mentalità con cui affronta le partite, sempre al limite ma in modo sportivo ed accurato. L'ex Roma sta vivendo un gran momento di forma dopo aver stretto i denti a lungo: "Mi sento davvero bene e sono sollevato perché le mie cure mediche stanno iniziando a dare i loro frutti. Praticamente da agosto-settembre 2024 c'era sempre qualche problema. Ora finalmente posso tornare a giocare partite complete senza alcun tipo di fastidio fisico. La scorsa stagione potevo giocare ed allenarmi solo se prendevo antidolorifici. A gennaio di quest’anno sono peggiorato di nuovo e allora ho capito: ora devi fermarti, soprattutto pensando anche ai Mondiali dell’estate. Ma ora sì, sono di nuovo al 100% - aggiunge - Ho messo la mia salute in secondo piano e ho voluto essere al 100% per il Real Madrid, perché non c’è niente che odio di più che deludere i miei compagni. Lo rifarei? Probabilmente sì! Tuttavia, dopo il mio intervento nel 2025 mi sono detto chiaramente che davvero non ce la facevo più..."
Gioco troppo al limite? "Devi trasmettere un messaggio all'attaccante"
Colona dei Blancos ma spesso al centro delle polemiche per uno stile di gioco un po' troppo al limite: "Quando, come giocatore della nazionale, sei così criticato, ti fa riflettere. Se la critica viene espressa in modo serio e obiettivo, ovviamente la prendo sul serio, perché so bene di aver compiuto azioni che hanno chiaramente oltrepassato il limite. Questo mi spinge anche a cercare di essere ancora più concentrato. Non voglio essere fonte di problemi, ma apportare stabilità e sicurezza. Il dibattito mi ricorda che ho una responsabilità e che in alcuni momenti non sono stato all'altezza - aggiunge - Essere un difensore duro fa parte del mio DNA. Se vuoi essere uno specialista del uno contro uno a questi livelli, non puoi essere un compagno gentile. Devi trasmettere all'attaccante: “Oggi sarà una giornata sgradevole per te”. È una questione di mentalità. Se metto da parte quell’intensità, quella dedizione, quel gioco al limite, valgo solo la metà. Quella grinta è esattamente ciò che mi ha portato al Real Madrid. A Madrid apprezzano e celebrano proprio questo. Senza di essa non sarei qui, non avrei vinto due volte la Champions né avrei giocato così tante partite con la mia nazionale".