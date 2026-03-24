Rudiger fuga i dubbi ed esce allo scoperto: "Sono in grande condizione. Per i compagni faccio tutto" 

BERLINO (Germania) - Il difensore del Real Madrid Toni Rüdiger, recentemente accostato alla Juventus, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung in cui ha parlato della sua forma fisica e della mentalità con cui affronta le partite, sempre al limite ma in modo sportivo ed accurato. L'ex Roma sta vivendo un gran momento di forma dopo aver stretto i denti a lungo: "Mi sento davvero bene e sono sollevato perché le mie cure mediche stanno iniziando a dare i loro frutti. Praticamente da agosto-settembre 2024 c'era sempre qualche problema. Ora finalmente posso tornare a giocare partite complete senza alcun tipo di fastidio fisico. La scorsa stagione potevo giocare ed allenarmi solo se prendevo antidolorifici. A gennaio di quest’anno sono peggiorato di nuovo e allora ho capito: ora devi fermarti, soprattutto pensando anche ai Mondiali dell’estate. Ma ora sì, sono di nuovo al 100% - aggiunge - Ho messo la mia salute in secondo piano e ho voluto essere al 100% per il Real Madrid, perché non c’è niente che odio di più che deludere i miei compagni. Lo rifarei? Probabilmente sì! Tuttavia, dopo il mio intervento nel 2025 mi sono detto chiaramente che davvero non ce la facevo più..."