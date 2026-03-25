Lucescu: "Non posso andarmene da codardo". Sarà in panchina contro la Turchia

Mircea Lucescu è inossidabile, nonostante la malattia che da tempo lo attanaglia, ma di cui non ha mai voluto rivelare la natura "perchè non fosse al centro dei discorsi". Il tecnico rumeno, visto anche in Italia sulle panchine tra le altre di Brescia e Inter, guiderà comunque la sua Romania a caccia di un posto al Mondiale che manca da 28 anni. La squadra di Lucescu sarà impegnata contro la Turchia nello stadio del Besiktas, in un ambiente che lui conosce benissimo anche come avversario, avendo allenato sia i rivali storici del Galatasaray (dal 2000 al 2002), che i bianconeri (dal 2002 al 2004).

Lucescu: "Non sono nella mia forma migliore, ma insisto"

Da mesi lotta contro una malattia, ma domani Mircea Lucescu - 80 anni e una vita nel calcio - guidera' la sua Romania a caccia di un posto al Mondiale 2026. La posta in palio è troppo grande: l'ultima volta che "i vampiri" hanno partecipato a questa competizione era il 1998, con il percorso terminato agli ottavi di finale con l'ex Steaua Bucarest Piturca in panchina. "Quando i medici mi hanno detto che potevo continuare ad allenare, mi sono concentrato su ciò che dovevo fare per la Romania", ha raccontato Lucescu alla vigilia della sfida contro la Turchia. "Ho parlato con la federazione e mi hanno detto che non riuscivano a trovare una soluzione. Non sono nella mia forma migliore, quindi mi sarei fatto da parte se ci fosse stata un'altra opzione. Ma insisto: non posso andarmene da codardo. Dobbiamo credere nella nostra possibilità di qualificarci". Negli ultimi mesi, Lucescu è stato ricoverato in ospedale tre volte, ma ha continuato a studiare gli avversari. "Giocheremo in un'atmosfera impossibile. La conosco alla perfezione: è lo stadio del Besiktas. Non so se ci sia un modo per arginare il rumore che creeranno. Dovrò spiegare ai miei ragazzi, a quelli che non hanno mai giocato in Turchia, cosa li aspetta".