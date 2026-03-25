Montella, Turchia al Mondiale e idee chiare: "Sarà come una finale, ecco cosa dobbiamo fare"

"Questa è una partita molto importante per il nostro Paese. Sono passati molti anni e vogliamo porre fine a questo digiuno. Dobbiamo reagire a qualsiasi evento che possa verificarsi in qualsiasi momento. Essendo una partita secca, sarà come una finale. Dobbiamo dimostrare l'unità che abbiamo mostrato finora. Vogliamo lottare fino alla fine". Così il commissario tecnico della Turchia Vincenzo Montella alla vigilia della partita contro la Romania al Besiktas Park, valida per i playoff Mondiali . In caso di vittoria i turchi affronteranno in trasferta una fra Slovacchia e Kosovo . "Siamo una squadra che sa cosa fare sia quando ha il possesso palla sia quando non ce l'ha. Nei momenti difficili dobbiamo conoscere i punti di forza dell'avversario, domani saremo in campo nel modo migliore per rappresentare il nostro Paese", ha aggiunto il tecnico italiano che è fiero dei risultati ottenuti fin qui con Yildiz e compagni. "Negli ultimi due anni abbiamo costruito solide basi. Abbiamo ottenuto buoni risultati agli Europei, abbiamo ottenuto buoni risultati in Nations League. Vogliamo continuare a dare il massimo con i nostri giocatori e raggiungere questi standard", ha detto.

Montella: "Turchia, qui mi sento a casa"

Un Montella che ormai si è integrato alla perfezione in Turchia e che è fiducioso in ottica futura. "Mi sento a casa qui. So che la prospettiva di un allenatore si basa sui risultati. Lo dico a prescindere dal calcio, ma mi sento davvero a casa qui", ha detto parlando ai media turchi. "Vedo anche che mi apprezzate, rappresento tutti voi", ha ribadito. Per quando riguarda la squadra a disposizione, l'ex tecnico di Roma e Milan ha detto: "Ho convocato i migliori giocatori per il ritiro. Alcuni dei nostri giocano meno nelle loro squadre di club, ma qui abbiamo un gruppo che si esprime ad alto livello. Credo di essere con i migliori qui". Infine domani Montella si troverà di fronte una leggenda del calcio mondiale come il ct rumeno Mircea Lucescu. "Vederlo mi rende felice. Se non sbaglio, è al terzo posto nella classifica degli allenatori con il maggior numero di trofei. Nutriamo grande rispetto e affetto per lui. Lucescu conosce non solo il calcio turco, ma anche quello mondiale. È una persona che merita rispetto a livello globale. Giocare contro allenatori di questo calibro mi dà una motivazione in più", ha concluso Montella.

Guler: "Il nostro unico obiettivo è qualificarci al Mondiale"

"Nel calcio può succedere di tutto, ma il nostro obiettivo è chiaro e non abbiamo in mente la sconfitta - sottolinea il tecnico italiano, al timone dal settembre 2023 - Negli ultimi due anni abbiamo costruito basi solide. Abbiamo raggiunto risultati importanti e vogliamo continuare a crescere passo dopo passo". Montella ha poi proseguito: "Non serve caricarli di pressione: hanno la capacità di reggerla". Al suo fianco in conferenza stampa, la giovane stella del Real Madrid, Arda Guler. "Sappiamo che sarà una partita difficile. Anche loro vogliono qualificarsi al Mondiale. Non credo che in partite così ci sia una favorita, perché si gioca tutto in una gara - le sue parole - Dopo l'Europeo, il nostro unico obiettivo è qualificarci al Mondiale. È il sogno di tutti noi. Non c'è motivazione più grande del giocare un Mondiale, voglio esserci: non ero nemmeno nato nel 2002. Se giochiamo uniti, penso che possiamo battere chiunque", chiosa Guler.