C'è la neve a Zenica, come cambia il programma dell'Italia di Gattuso verso la sfida con la Bosnia

Dopo la colazione tutti al video a studiare pregi e difetti della Bosnia. Gli azzurri hanno trascorso così la mattinata a Coverciano, insieme al ct Gattuso e al suo staff in una sessione video incentrata su Dzeko & c. Nel pomeriggio allenamento per la prima volta a ranghi completi, davanti al presidente federale Gravina (in ritiro fin dal primo giorno) e a Vicario, in gruppo anche Bastoni (non è ancora al 100% ma venerdì ha stretto i denti e giocato con l'Irlanda del Nord e altrettanto punta a fare a Zenica) e Scamacca anche se l'attaccante dell'Atalanta ha lavorato in modo ridotto.
Il cambio di programma
Oggi lavoro a porte chiuse (non ci sarà neppure conferenza stampa). Domani, invece, cambio di programma: in Bosnia nevica, dopo il sopralluogo di un delegato federale si è deciso di rimanere a Coverciano per la rifinitura (ore 11), evitando di farla su un campo in cattive condizioni. Volo per Sarajevo alle 16.30 con un charter da Firenze; dalla capitale, si raggiungerà Zenica in pullman. Potrebbe aggregarsi Di Lorenzo (previa decisione del Napoli), già certo che non si aggregherà Zaccagni, pure lui ai box per infortunio.