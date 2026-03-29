C'è la neve a Zenica, come cambia il programma dell'Italia di Gattuso verso la sfida con la Bosnia

Dopo la colazione tutti al video a studiare pregi e difetti della Bosnia. Gli azzurri hanno trascorso così la mattinata a Coverciano, insieme al ct Gattuso e al suo staff in una sessione video incentrata su Dzeko & c. Nel pomeriggio allenamento per la prima volta a ranghi completi, davanti al presidente federale Gravina (in ritiro fin dal primo giorno) e a Vicario, in gruppo anche Bastoni (non è ancora al 100% ma venerdì ha stretto i denti e giocato con l'Irlanda del Nord e altrettanto punta a fare a Zenica) e Scamacca anche se l'attaccante dell'Atalanta ha lavorato in modo ridotto.