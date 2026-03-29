Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: "Colpo al ginocchio". Quando torna a Milano

Stop precauzionale per Adrien Rabiot nel ritiro della Francia. Il centrocampista ha infatti saltato la rifinitura di questa mattina in vista dell'amichevole contro la Colombia a causa di un colpo al ginocchio, accusato nelle ore precedenti. Una scelta dettata dalla prudenza, condivisa dallo staff medico e dal commissario tecnico Didier Deschamps, che ha preferito non correre rischi inutili, visti i tanti impegni della mezz'ala del Milan nelle prossime settimane e con il Mondiale sullo sfondo. Il giocatore è un punto di riferimento indispensabile per Allegri per ipotecare il quarto posto Champions e per rimanere in scia all'Inter e il suo rientro a casa può far stare più sereno l'ambiente.