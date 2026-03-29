Rabiot non si allena con la Francia, Deschamps: "Colpo al ginocchio". Quando torna a Milano

Stop precauzionale per Adrien Rabiot nel ritiro della Francia. Il centrocampista ha infatti saltato la rifinitura di questa mattina in vista dell'amichevole contro la Colombia a causa di un colpo al ginocchio, accusato nelle ore precedenti. Una scelta dettata dalla prudenza, condivisa dallo staff medico e dal commissario tecnico Didier Deschamps, che ha preferito non correre rischi inutili, visti i tanti impegni della mezz'ala del Milan nelle prossime settimane e con il Mondiale sullo sfondo. Il giocatore è un punto di riferimento indispensabile per Allegri per ipotecare il quarto posto Champions e per rimanere in scia all'Inter e il suo rientro a casa può far stare più sereno l'ambiente.
Rabiot out per precauzione
La presenza del giocatore nell’amichevole contro la Colombia, in programma questa sera, appare ormai altamente improbabile. L’obiettivo principale resta quello di preservare le condizioni del centrocampista, evitando possibili aggravamenti che potrebbero compromettere il finale di stagione. "Rabiot, per precauzione, verrà tenuto a riposo dopo un colpo al ginocchio", ha dichiarato Deschamps nella conferenza stampa della vigilia, sottolineando come la gestione del giocatore sia orientata esclusivamente alla tutela fisica. Nei prossimi giorni il centrocampista francese potrebbe già fare ritorno a Milanello, dove verrà monitorato dallo staff medico del club. Una situazione sotto controllo, dunque, ma che impone cautela in un momento cruciale della stagione.