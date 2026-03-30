Ancelotti: "Bremer molto importante per il Brasile, aspetto l'Italia. E al Mondiale occhio a..."

Ancelotti, il Brasile e gli elogi a Modric

"Ora abbiamo un'idea molto chiara. Ho già definito la formazione per la prima partita e anche quella definitiva", ha affermato Ancelotti, assicurando che il Brasile sarà "pronto" per il debutto ai Mondiali. "Abbiamo bisogno di calma e tranquillità perché tutto lo staff è convinto che siamo sulla strada giusta. Il lavoro svolto finora è buono", ha aggiunto il ct. Infine ha elogiato Luka Modric, oggi in forza al Milan, con cui aveva già lavorato al Real Madrid. "Modric può giocare in tutte le posizioni del centrocampo perché è un centrocampista completo e moderno, uno dei migliori giocatori che abbia mai allenato e un professionista spettacolare, con una passione straordinaria per il calcio", ha detto, definendo la stella milanista "unica". "Non esiste un giocatore come Modric sul mercato mondiale", ha concluso.

Ancelotti: "Bremer importante"

Nei giorni scorsiha rilasciato un’intervista al Corriere di Ticino, dichiarando: “Mando un grande in bocca al lupo a Gattuso, lo aspetto al Mondiale. Ce la farà al cento per cento, anzi per scaramanzia al novantacinque per cento. Lasciamo al destino. L’unica certezza è che l’Italia si troverebbe in un girone non tremendo in cui l’unica squadra forte è la Svizzera”. Poi, su: “C'è il problema di seguire i giocatori, perché i migliori sono quasi tutti in altri campionati, molti in Europa, e malgrado la tv le distanze non aiutano. Tra quelli lontani ci sono anche gli 'italiani' Bremer e Wesley. Lo juventino è un gradito ritorno dopo tanto tempo, un rinforzo molto importante per la difesa. Il romanista sta facendo benissimo in giallorosso sulla fascia e potrebbe essere una delle rivelazioni”. Infine, sul: “Le possibili rivelazioni? La Norvegia, che ha stravinto il girone con l’Italia, potrà dare fastidio a tutti. È una squadra matura, in cui non c’è”.