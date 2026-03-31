Mondiali 2026, le nuove regole ufficiali: cosa ha deciso la Fifa dalle sostituzioni rapide al Var

Limiti di tempo per rimesse e rinvii

Un’altra innovazione riguarda la gestione delle ripartenze di gioco. Verrà introdotto un limite temporale per effettuare rimesse laterali e rinvii dal fondo. I giocatori avranno otto secondi per rimettere il pallone in gioco, evitando pause eccessive. In caso di ritardo, il possesso passerà automaticamente alla squadra avversaria. Per i portieri, il conteggio sarà suddiviso in due fasi: recupero del pallone (3 secondi) e countdown finale (5 secondi). Se il tempo verrà superato, sarà assegnato un calcio d’angolo agli avversari. Lo stesso principio vale per le rimesse laterali, con perdita del possesso. Questa regola mira a rendere il gioco più dinamico. Le squadre dovranno adattarsi rapidamente a tempi più stretti. Il risultato sarà una partita più veloce e continua.

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