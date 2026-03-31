Mondiali 2026, le nuove regole ufficiali: cosa ha deciso la Fifa dalle sostituzioni rapide al Var

La FIFA ha ufficializzato una serie di modifiche regolamentari in vista dei Mondiali 2026, con l’obiettivo di rendere il gioco più fluido e ridurre al minimo le interruzioni inutili. Le nuove norme toccano diversi aspetti della partita: dalla gestione del tempo alle sostituzioni, fino al ruolo della tecnologia. Si tratta di cambiamenti pensati per aumentare il ritmo e migliorare l’equità delle decisioni arbitrali. Grande attenzione è stata riservata anche ai comportamenti dei giocatori in campo. Le innovazioni entreranno in vigore già nella prossima edizione della competizione, quella itinerrante tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ecco nel dettaglio cosa cambierà.
Un minuto fuori per cure mediche
Una delle novità principali riguarda la gestione degli infortuni durante la gara. Se un calciatore necessita di assistenza medica per più di otto secondi, sarà obbligato a lasciare il terreno di gioco. Il rientro non potrà avvenire immediatamente, ma solo dopo un minuto di attesa a bordo campo. Questa misura è stata pensata per limitare le perdite di tempo e scoraggiare eventuali simulazioni. Tuttavia, esiste un’eccezione importante che tutela chi subisce fallo. Se l’infortunio è causato da un intervento sanzionato con cartellino, il giocatore potrà rientrare subito. In questo modo si evita di penalizzare chi ha subito un’irregolarità. La norma punta a rendere più corretto il comportamento in campo. Allo stesso tempo, contribuisce a mantenere alto il ritmo della partita.
Sostituzioni più rapide e senza perdite di tempo
Anche le sostituzioni subiranno un cambiamento significativo per velocizzare il gioco. Il calciatore che deve uscire dal campo avrà a disposizione un massimo di 10 secondi. Se non rispetterà questo limite, la sua squadra subirà una conseguenza immediata. Il sostituto, infatti, dovrà attendere prima di poter entrare, lasciando temporaneamente i compagni in inferiorità numerica. Questa regola serve a evitare perdite di tempo strategiche nei minuti finali. Inoltre, obbliga le squadre a organizzare meglio i cambi. Il ritmo delle partite dovrebbe così risultare più continuo. Anche gli spettatori beneficeranno di un gioco meno spezzettato. Si tratta di una modifica semplice ma potenzialmente molto incisiva.
Più poteri al VAR nelle decisioni chiave
Il protocollo VAR viene ampliato con nuove possibilità di intervento. Tra le novità più rilevanti c’è la revisione dei secondi cartellini gialli. In caso di possibile errore, l’arbitro potrà essere richiamato al monitor per rivedere l’azione. Questo rappresenta un passo importante verso decisioni più precise. Inoltre, il VAR potrà intervenire anche sui calci d’angolo assegnati in modo errato. In particolare, se da quell’azione nasce un gol, sarà possibile correggere la decisione iniziale. L’obiettivo è ridurre gli episodi che possono influire direttamente sul risultato.
Limiti di tempo per rimesse e rinvii
Un’altra innovazione riguarda la gestione delle ripartenze di gioco. Verrà introdotto un limite temporale per effettuare rimesse laterali e rinvii dal fondo. I giocatori avranno otto secondi per rimettere il pallone in gioco, evitando pause eccessive. In caso di ritardo, il possesso passerà automaticamente alla squadra avversaria. Per i portieri, il conteggio sarà suddiviso in due fasi: recupero del pallone (3 secondi) e countdown finale (5 secondi). Se il tempo verrà superato, sarà assegnato un calcio d’angolo agli avversari. Lo stesso principio vale per le rimesse laterali, con perdita del possesso. Questa regola mira a rendere il gioco più dinamico. Le squadre dovranno adattarsi rapidamente a tempi più stretti. Il risultato sarà una partita più veloce e continua.
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La FIFA ha ufficializzato una serie di modifiche regolamentari in vista dei Mondiali 2026, con l’obiettivo di rendere il gioco più fluido e ridurre al minimo le interruzioni inutili. Le nuove norme toccano diversi aspetti della partita: dalla gestione del tempo alle sostituzioni, fino al ruolo della tecnologia. Si tratta di cambiamenti pensati per aumentare il ritmo e migliorare l’equità delle decisioni arbitrali. Grande attenzione è stata riservata anche ai comportamenti dei giocatori in campo. Le innovazioni entreranno in vigore già nella prossima edizione della competizione, quella itinerrante tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ecco nel dettaglio cosa cambierà.
Un minuto fuori per cure mediche
Una delle novità principali riguarda la gestione degli infortuni durante la gara. Se un calciatore necessita di assistenza medica per più di otto secondi, sarà obbligato a lasciare il terreno di gioco. Il rientro non potrà avvenire immediatamente, ma solo dopo un minuto di attesa a bordo campo. Questa misura è stata pensata per limitare le perdite di tempo e scoraggiare eventuali simulazioni. Tuttavia, esiste un’eccezione importante che tutela chi subisce fallo. Se l’infortunio è causato da un intervento sanzionato con cartellino, il giocatore potrà rientrare subito. In questo modo si evita di penalizzare chi ha subito un’irregolarità. La norma punta a rendere più corretto il comportamento in campo. Allo stesso tempo, contribuisce a mantenere alto il ritmo della partita.
Sostituzioni più rapide e senza perdite di tempo
Anche le sostituzioni subiranno un cambiamento significativo per velocizzare il gioco. Il calciatore che deve uscire dal campo avrà a disposizione un massimo di 10 secondi. Se non rispetterà questo limite, la sua squadra subirà una conseguenza immediata. Il sostituto, infatti, dovrà attendere prima di poter entrare, lasciando temporaneamente i compagni in inferiorità numerica. Questa regola serve a evitare perdite di tempo strategiche nei minuti finali. Inoltre, obbliga le squadre a organizzare meglio i cambi. Il ritmo delle partite dovrebbe così risultare più continuo. Anche gli spettatori beneficeranno di un gioco meno spezzettato. Si tratta di una modifica semplice ma potenzialmente molto incisiva.