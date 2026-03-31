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Yildiz ai mondiali con la Turchia, fuori Zhegrova. Volano Repubblica Ceca e la Svezia di Gyokeres

Gli uomini di Montella superano il Kossovo e raggiungono Stati Uniti, Australia e Paraguay nel girone D. Le selezioni di Potter e Koubek ai girone F e A
2 min
Mondiali 2026YildizZhegrova
Yildiz ai mondiali con la Turchia, fuori Zhegrova. Volano Repubblica Ceca e la Svezia di Gyokeres© Getty Images

La Turchia vola ai Mondiali. Yildiz e compagni si aggiudicano la finale dei playoff superando in trasferta il Kossovo di Zhegrova - l'altro bianconero in campo a Pristina subentra al 71' minuto - trascinata dalla rete di Akturkoglu (53'). Un successo che consente alla selezione di Montella di accomodarsi nel girone D insieme a Stati Uniti, Paraguay e Australia, che affronterà all'esordio il 13 giugno a Vancouver. Risponde all'appello della Coppa del Mondo 2026 anche la Svezia di Gyokeres, uscita vincitrice dalla sfida contro la Polonia con il finale di 3-2 e ora qualificata al girone F insieme a Olanda, Giappone e Tunisia, contro la quale esordirà il 14 giugno a Guadalupe: decidono la qualificazione Elanga (19'), Lagerbielke (44') e il bomber dell'Arsenal alla sua 20ª rete con la nazionale (88'), che si aggiunge oltretutto alla tripletta che aveva deciso la semifinale dello spareggio contro l'Ucraina. Si decide invece ai calci di rigore la finale tra Repubblica Ceca e Danimarca, con gli 11 di Koubek che eliminano Hojlund e compagni e accedono al girone A con Messico, Sudafrica e Corea del Sud, avversario al debutto in programma l’11 giugno a Zapopan.

I gironi dopo i playoff

Questi i giorni aggiornati con le vincitrici dei playoff, considerata la terza eliminazione consecutiva dell'Italia, caduta ai rigori contro la Bosnia.

Girone A

  • Messico
  • Sudafrica 
  • Corea del Sud
  • Repubblica Ceca

Girone B

  • Canada
  • Bosnia ed Erzegovina
  • Qatar
  • Svizzera

Girone D

  • Stati Uniti
  • Paraguay
  • Australia
  • Turchia

Girone F

  • Olanda
  • Giappone
  • Svezia
  • Tunisia

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