Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Iran, i Mondiali restano in bilico: la Fifa nega il Messico, ora nuova richiesta

Prosegue il braccio di ferro con Teheran che mira a ottenere rigide misure di sicurezza per tutta la manifestazione
2 min
IranMondialiFifa
Iran, i Mondiali restano in bilico: la Fifa nega il Messico, ora nuova richiesta © Getty Images

IL CAIRO (Egitto) - L'Iran avrebbe presentato una nuova richiesta alla Fifa per poter far partecipare la sua nazionale di calcio ai Mondiali del 2026 dopo la bocciatura di una precedente proposta di far giocare le partite in Messico anziché negli Stati Uniti. Lo scrive l'agenzia dell'Africa Occidentale Wana. La partecipazione dell'Iran ai Mondiali di calcio del 2026 - afferma l'agenzia  - "dipenderà dalla garanzia della sicurezza dei suoi atleti, mentre la decisione finale sulla partecipazione o meno ai Mondiali spetta al governo iraniano". Con questa richiesta, Teheran mira a ottenere rigide misure di sicurezza, tra cui la protezione della delegazione della nazionale iraniana all'interno e all'esterno degli stadi, per tutta la durata del soggiorno negli Stati Uniti durante i Mondiali.

Decisione della Fifa

È stata Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, ad annunciare che la Fifa ha deciso di non spostare le partite dei Mondiali di calcio che dovrebbe disputare l' Iran dagli Stati Uniti al Messico, nonostante la guerra in corso in Medio Oriente, definendola una "decisione definitiva". I dubbi sulla partecipazione dell'Iran al torneo, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire dall'11 giugno, sono aumentati con il protrarsi del conflitto. La squadra di Teheran avrebbe dovuto disputare due partite della fase a gironi, una a Los Angeles e una a Seattle. E' inserita nel Gruppo G, insieme a Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS