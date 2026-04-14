Iran, i Mondiali restano in bilico: la Fifa nega il Messico, ora nuova richiesta

Decisione della Fifa

È stata Claudia Sheinbaum, presidente del Messico, ad annunciare che la Fifa ha deciso di non spostare le partite dei Mondiali di calcio che dovrebbe disputare l' Iran dagli Stati Uniti al Messico, nonostante la guerra in corso in Medio Oriente, definendola una "decisione definitiva". I dubbi sulla partecipazione dell'Iran al torneo, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico a partire dall'11 giugno, sono aumentati con il protrarsi del conflitto. La squadra di Teheran avrebbe dovuto disputare due partite della fase a gironi, una a Los Angeles e una a Seattle. E' inserita nel Gruppo G, insieme a Belgio, Nuova Zelanda ed Egitto.