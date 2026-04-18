I Coldplay nell’intervallo e 4 tempi: Infantino rivoluziona così la finale, Mondiali o Super Bowl?

Poco più di trent’anni fa, Osvaldo Soriano aveva dato dignità letteraria al “rigore più lungo del mondo”, il racconto di una partita sospesa e della conseguente settimana di attesa e introspezione del protagonista “El Gato” Diaz, il portiere chiamato a parare il rigore decisivo e rinviato di sette giorni. Stavolta parliamo dell’“intervallo più lungo del mondo”, ma di romantico ci sarà ben poco, anche perché per fortuna la finale di Coppa del mondo del 19 luglio al MetLife Stadium non durerà una settimana. Sarà però lo scenario di qualcosa di mai visto, almeno per quanto riguarda il calcio, perchè la scaletta della partita risulterà completamente stravolta e dilatata nel tempo rispetto alla consuetudine. È stata infatti confermata la presenza dell’“Half time show” durante l’intervallo, con i Coldplay che metteranno in scena un mini concerto a tutti gli effetti, della durata non confermata ma probabilmente intorno ai 20-25 minuti, che di fatto raddoppieranno la pausa tra un tempo e l’altro rispetto al solito. Le esibizioni di artisti di fama mondiale non sono certo una novità per le partite di calcio, ma finora erano limitate al pre-show di eventi importanti, come ad esempio le finali di Champions League e di Coppa del mondo: situazioni di solitamente pagano anche la difficoltà di coinvolgere un pubblico per definizione estremamente concentrato sull’attesa della partita più che sulle performance artistiche. Un segnale chiaro della nuova tendenza in atto si era però reso visibile lo scorso anno, quando durante l’intervallo della finale del Mondiale per club tra Chelsea e Psg, sempre al MetLife Stadium di East Rutherford c’era stato un breve spettacolo, coordinato dalla direzione artistica di Chris Martin e con protagonisti J Balvin, Doja Cat e Tems, il tutto rimanendo però entro il canonico limite temporale del quarto d’ora.