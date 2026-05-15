“Incredibile, non capisci niente”: bufera Martinez, attacco frontale e dito medio all’allenatore

I Mondiali 2026 si avvicinano e le varie nazionali qualificate cominciano a comunicare le liste dei convocati ( out Kalulu e Thuram nella francia ). Tra queste anche la Colombia , con il ct Nestor Lorenzo che ha fatto una lista di 55 pre-convocati, tra cui è assente Roger Martinez , attaccante dell' Al-Taawoun , squadra che milita nel campionato saudita. Il classe 1994 ha giocato un'ottima stagione fino a questo momento, collezionando 23 reti tra tutte le competizioni, quarto nella classifica marcatori della Saudi Pro League dietro a Toney, Quinones e Cristiano Ronaldo.

Martinez duro: "Non capisci niente"

Una scelta quella del ct colombiano che Roger Martinez non ha per niente apprezzato, come sottolineato in un durissimo attacco pubblicato su Instagram: "Incredibile. Sono il secondo giocatore colombiano con la migliore media gol, con 23 reti in 30 partite, e mancano ancora due giornate, e lotto per essere il migliore della stagione in un campionato migliore di molti altri, con giocatori di livello mondiale. Ogni volta che ho avuto l'opportunità, non mi sono mai tirato indietro, anche senza giocare molte volte nel mio ruolo naturale. Ma tu non capisci niente, è sempre la solita storia, quindi prendi questo", concludendo il messaggio con l'emoji del dito medio. Un attacco frontale e durissimo, che non lascia spazio a interpretazioni.

I convocati della Colombia: c'è anche un giocatore della Juve

Di seguito, ecco la lista dei pre-convocati della Colombia: presente anche Cabal della Juve, l'ex bianconero Cuadrado, alcune conoscenze del calcio italiano come Lucumì e Mina, e diversi giocatori di livello, da Luis Diaz a Davinson Sanchez.

Quintana (Independiente del Valle), Angulo (Pumas), Montero (Velez), Mosquera (Independiente Santa Fe), Roman (Atletico Nacional), Vargas (Atlas Fc), Gomez (Vasco da Gama), Borja (Club America), Munoz (Crystal Palace), Ospina (Atletico Nacional), Sanchez (Galatasaray), Machado (Nantes), Ocampo (Vancouver Whitecaps), Cetre (Estudiantes), Puerta (Racing), Rodriguez (Minnesota United), Campaz (Rosario Central), Lerma (Crystal Palace), Romana (San Lorenzo), Arias (Palmeiras), Cordoba (Krasnodar), Solis (Birmingham), Duran (Zenit), Lucumì (Bologna), Mojica (Mallorca), Rojas (Vasco da Gama), Carbonero (Internacional), Mendoza (Athletico Parainaense), Barrera (Botafogo), Carrascal (Flamengo), Hernandez (Betis), Portilla (Athletico Parainaense), Cabal (Juventus), Quintero (River Plate), Cuadrado (Pisa), Rengifo (Atletico Nacional), Hernandez (Deportes Tolima), Castano (River Plate), Viveros (Athletico Parainaense), Mier (Cruz Azul), Diaz (Bayern Monaco), Suarez (Sporting), Villarreal (Cruzeiro), Borré (Internacional), Rios (Benfica), Arias (Independiente), Gomez (Coritiba), Vila (Independiente Rivadavia) Ditta (Cruz Azul), Barrios (Zenit), Asprilla (Galatasaray), Mina (Cagliari), Mosquera (Wolverhampton).