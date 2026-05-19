Ambrosini: "Ct Italia? Spero in una scelta coraggiosa. Ecco per chi tiferò ai Mondiali"

Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan e fra i più apprezzati commentatori del nostro calcio, è pronto virtualmente a salutare la Serie A e abbracciare con grande entusiasmo il Mondiale 2026 che per la prima volta quest’anno verrà trasmesso integralmente da Dazn: “Non vedo l’ora che inizi, penso che guarderò tutte le partite grazie all’app di Dazn dove potrò recuperare anche le gare che non racconterò o potrò seguire in diretta. L’altro giorno ero sul divano con mio figlio e guardavamo una partita, lui si è girato verso di me e mi ha detto: “A te papà piace proprio guardare le gare”. È effettivamente così, non mi annoio, mi interesso su tutto e sarà bello poter recuperare in ogni momento della giornata anche le partite della notte che si giocheranno in orari complicati” . Ambrosini, sarà il primo Mondiale con 48 squadre e partite che si disputeranno in tre Paesi: sensazioni? “Mi incuriosisce capire come gestiranno le grandi distanze le squadre. L'organizzazione e le problematiche logistiche saranno un tema di questo Mondiale, così come il caldo. Poi in generale vorrò testare il calore dei popoli ospitanti: pochi dubbi su quale sarà la risposta dei messicani, vediamo come accoglieranno l'evento canadesi e statunitensi” . Ha già risposto che punterà a vedere tutti gli incontri: ha una partita dei sogni? “Portogallo-Argentina e il perché è semplice: penso possa segnare la fine di un'epoca calcistica. Potrebbe essere l'ultimo scontro a grandi livelli fra Cristiano Ronaldo e Messi , avrebbe un fascino inimitabile. Per altro sono due fra le nazionali che considero favorite” .Visto che l'ha citata, l'Argentina campione in carica è la logica favorita? “Non ci sono dubbi, l'Argentina parte con i favori del pronostico perché ha vinto tre anni e mezzo fa, perché ha dominato le qualificazioni in Sudamerica, perché i giocatori hanno molti più chilometri insieme. L'Argentina non può non essere inserita fra le papabili vincitrici” .

"Occhio a Portogallo e Inghilterra"

Restando in Sudamerica: farà il tifo per il Brasile di Ancelotti? “Certo, non può che essere così. Per altro la scorsa settimana gli hanno rinnovato il contratto, un gesto che interpreto di grande stima nei suoi confronti. Significa che in questi mesi ha conquistato la fiducia di tutti, della Federazione, dei giocatori, dell'ambiente. È un messaggio forte, farlo prima del Mondiale significa dire al mondo che Ancelotti è l'allenatore del Brasile e lo sarà anche nei prossimi quattro anni a prescindere da come andrà il torneo negli Stati Uniti. Detto ciò, il Brasile secondo me ha la coppia di centrali difensivi più forte di tutti in questo momento, quella formata da Gabriel e Marquinhos. Forse è una squadra con meno talento del passato, ma Carlo sta creando un gruppo e l'unione per una nazionale come il Brasile può fare la differenza. E poi stanno uscendo fuori attaccanti interessanti come Joao Pedro, Igor Thiago o Igor Jesus. Sarà un Brasile tosto”. Trasferendoci in Europa, c'è una nazionale delle solite quattro-cinque che vede più forte di altre? “L'Inghilterra, anche se rimane sempre quel velo di incertezza legato ai suoi cammini nelle grandi competizioni, viene da un percorso di qualificazioni clamoroso. Però se devo scegliere una squadra, torno sul Portogallo: se il Brasile ha i centrali difensivi migliori, loro hanno i due centrocampisti che determinano di più in Europa, Vitinha e Joao Neves. Poi c'è sempre Bernardo Silva e soprattutto Cristiano Ronaldo: penso che abbia messo nel mirino da tempo questo Mondiale. Il Portogallo mi sembra pronto”.

"Per l'Italia spero in una scelta coraggiosa"

Chi può essere il nuovo Marocco? “Ho la sensazione che in questo Mondiale ci saranno meno sorprese rispetto al passato: il livello medio è più alto e secondo me emergeranno le formazioni più forti”. Per chiudere, una postilla su chi non ci sarà: l’Italia. Senza entrare nello specifico della sfida Malagò-Abete e di tutto ciò che serve al nostro movimento, da quale ct ripartirebbe? “Sento parlare di Conte, Allegri, Mancini e Ranieri: tutti grandi allenatori, però personalmente sarei aperto a una novità, mi piacerebbe qualcosa di diverso, una scelta coraggiosa”. Quanto farebbe comodo alla Figc e alla nazionale un personaggio come Maldini ? “Paolo sarebbe indicato per fare bene qualunque coisa, senza ombra di dubbio. Aggiungo: un personaggio come Paolo Maldini meriterebbe libertà e autonomia, andrebbe sfruttato in questo modo”.