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Inghilterra, Maguire annuncia esclusione dal Mondiale 2026: “Profondamente deluso"

Il difensore del Manchester United è stato tagliato fuori dai convocati di Thomas Tuchel
2 min
MaguireInghilterraMondiali 2026

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, annuncerà domani (venerdì 22 maggio) i convocati per il Mondiale che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Dai social, però, arriva un primo spoiler. Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha infatti pubblicato un post su Instagram dove commenta con grande amarezza la mancata chiamata: "Ero convinto di poter dare un contributo importante alla mia nazionale dopo la stagione che ho disputato. Sono sconvolto e profondamente deluso per questa decisione. Auguro il meglio a tutti i giocatori".

Inghilterra, le altre esclusioni eccellenti

Secondo la BBC non saranno inseriti in elenco neanche il centrale del Milan Fikayo Tomori e il classe 2000 del Manchester City Phil Foden. La Nazionale dei Tre Leoni, che a giugno affronterà  Nuova Zelanda e Costa Rica negli ultimi test pre-Mondiali, è inserita nel girone L con Croazia, Ghana e Panama. L'Inghilterra, reduce da due secondi posti consecutivi agli Europei, insegue un successo al torneo iridato che manca dal 1966 quando, in casa, trionfò per la prima e fin qui unica volta.  

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