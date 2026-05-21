Inghilterra, Maguire annuncia esclusione dal Mondiale 2026: “Profondamente deluso"

Thomas Tuchel, commissario tecnico dell'Inghilterra, annuncerà domani (venerdì 22 maggio) i convocati per il Mondiale che si terrà dall'11 giugno al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. Dai social, però, arriva un primo spoiler. Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha infatti pubblicato un post su Instagram dove commenta con grande amarezza la mancata chiamata: "Ero convinto di poter dare un contributo importante alla mia nazionale dopo la stagione che ho disputato. Sono sconvolto e profondamente deluso per questa decisione. Auguro il meglio a tutti i giocatori".