Ci sono amichevoli che non servono davvero a testare lo stato di forma, ma a rimettere in ordine certe memorie che il calcio si ostina a non archiviare. Bosnia Herzegovina–Macedonia è una di quelle. La Nazionale di Goce Sedloski arriva da un percorso interrotto in semifinale playoff dalla Danimarca e si presenta a queste gare quasi per inerzia, come chi ha già fatto i conti con la propria stagione e adesso deve solamente accompagnarla vers