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Bosnia-Macedonia: guardiamo con invidia

Hanno estromesso l’Italia dalle ultime due edizioni del mondiale. Per Dzeko & C. è il penultimo test prima della Coppa del Mondo
Vincenzo Bellino
1 min
Bosnia-Macedonia: guardiamo con invidia© Marco Canoniero

Ci sono amichevoli che non servono davvero a testare lo stato di forma, ma a rimettere in ordine certe memorie che il calcio si ostina a non archiviare. Bosnia Herzegovina–Macedonia è una di quelle. La Nazionale di Goce Sedloski arriva da un percorso interrotto in semifinale playoff dalla Danimarca e si presenta a queste gare quasi per inerzia, come chi ha già fatto i conti con la propria stagione e adesso deve solamente accompagnarla vers

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