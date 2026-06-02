David a secco anche col Canada: l'attaccante Juve in campo contro l'Uzbekistan di Cannavaro

Mancano nove giorni all'inizio dei prossimi Mondiali con la gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, tante nazionali si stanno preparando con le classiche amichevoli per trovare ritmo partita e iniziare a testare l'undici titolare per la competizione. Nella notte in campo anche la sfida tra Canada (esordio il 12 giugno con la Bosnia in casa) e l' Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In campo anche David , attaccante della Juventus .

Canada, vittoria contro l'Uzbekistan

L'amichevole giocata nella notte al Commonwealth Stadium, a Edmonton, tra Canada e Uzbekistan, è finta con la vittoria dei padroni di casa. Il risultato dice 2-0 per la nazionale allenata da Marsch con entrambe le reti arrivate nella ripresa. Quindi grande equilibrio tra le due squadra prima del gol di Osorio attorno al 60esimo. A chiuderla è Nelson in pieno recupero.

In campo anche David, l'attaccante della Juventus sostituito al minuto 70. Per il centravanti non una prova da incorniciare ma si è dato da fare per la squadra. Spesso, infatti, ha cercato di creare spazi per i compagni, è venuto incontro per cercare di legare il gioco ma senza riuscire a essere mai realmente pericoloso in area avversaria. Le statistiche lo vedono con zero tiri verso lo specchio, ma quel che conta è partire col piede giusto dal 12 giugno, giorno dell'esordio ai Mondiali.

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